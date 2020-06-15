Обращение белоруски к «Саше три процента»: Сними свою кандидатуру 7 15.06.2020, 14:34

7,395

Все имеет свои границы, терпение белорусов — не исключение.

Telegram-канал "Баста!" опубликовал обращение белоруски к Лукашенко. Она призывает правителя снять свою кандидатуру и не участвовать в выборах.

"Лукашенко, очнись наконец! - пишет она. - В оппозиции к тебе - твой народ, ветры дуют со всех уголков Беларуси. Не прикрывайся народом. Именно он, твой народ, который тебя поит и кормит и оплачивает все твои дорогие игрушки, кричит во все горло "Баста! Надоело!"

Нет сил терпеть твои пустые обещания. Нет сил терпеть чванство чиновников. Нет сил выживать вопреки всем твоим усилиям, потому что все, чего люди добиваются в этой стране - это вопреки, а не благодаря твоей политике и системе. Нет сил терпеть вранье, возведенное в абсолют.

Все имеет свои границы, "памяркоўнасць" и терпение белорусов - не исключение, если на протяжение 26 лет тебе затыкают рот и всячески промывают мозг, убеждая, что черное - это белое, а дважды два - пять.

Те, кто сегодня ставят свои подписи за всех кандидатов, кроме тебя, не получают за это деньги, они готовы отдать пенсию, зарплату, премию, только бы ты не выдвигался. Сними свою кандидатуру. Тот миллион с гаком подписей, собранный за тебя при помощи шантажа, угроз, посулов и административного ресурса, ничего, кроме смеха, не вызывает.

Уже сейчас сельсоветских подневольных подписчиков за тебя люди гонят со двора ср...ой метлой.

Отцепи уже свои посиневшие пальцы от трона и свали восвояси. Дай нам провести выборы без тебя. И тогда никакого даже намека на Майдан не случится. Только ты провоцируешь Майдан. Задумайся над этим.

Спустись уже со своего Олимпа и посмотри вокруг. Те, кого ты назвал "майданутыми", это мы, народ Беларуси. Ты с нами собираешься воевать?

От любви до ненависти - один шаг, и он пройден. Любовь всенародную нужно холить и лелеять, и постоянно оправдывать, а не нагло использовать в своих интересах.

Люди вышли, потому что у них сейчас единственная возможность высказаться, других возможностей высказывать свои мнения и боль у них нет. Ты украл у них это – свободу волеизъявления. За 26 лет своего царствования ты потерял обратную связь с народом. Для тебя хорош тот, кто подпевает, кто не согласен - враг.

Сергей Тихановский, которого ты так боишься и всячески прессуешь, лишь транслятор. Он дал людям возможность высказать все, что накипело".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.