Семья россиян пропала в Минске 4 15.06.2020, 14:44

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Фото: minsk.mvd.gov.by

Семья перестала выходить на связь 5 июня.

Правоохранители объявили в розыск семью россиян, исчезнувших в Минске, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Разыскиваются 59-летний Владимир Кочетов, его 37-летняя жена и их дети, мальчики 6 и 3 лет, передает interfax.by.

"5 июня в 11.40 семья россиян на автомобиле "Лада" (р.з. Т734ТН178) выехала из гостиницы по улице Сторожевской в неизвестном направлении. Тревогу забили родственники в РФ, с которыми пропавшие перестали выходить на связь", - говорится в сообщении.

Мужчине на вид 60 лет, телосложение - плотное, рост 180-185, волосы темные, короткие. Женщине на вид 40-45 лет, она плотного телосложения, рост 170-175, волосы средней длины. Дети имеют среднее телосложение. При исчезнувших была белая детская коляска с черной ручкой.

О местонахождении разыскиваемых правоохранители просят сообщить в Центральное РУВД г.Минска по телефонам +375 17 288-02-02, +375 29 883-91-10 или 102.