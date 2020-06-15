Юлия Тимошенко поддержит Олега Ляшко на выборах в украинскую Раду 1 15.06.2020, 15:05

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Юлия Тимошенко

Лидер «Радикальной партии» может вернуться в украинский парламент.

Лидер украинской партии ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что ее партия поддерживает радикала Олега Ляшко на выборах в Верховную Раду осенью на 208 округе на Черниговщине, сообщает "Украинская правда".

"На 208 округе все украинские силы должны объединиться и выдвинуть единого кандидата. Человека, которого на этом округе уже поддерживает более 30% людей, это Олег Ляшко. Он в Черниговской области особенно работал, это его родина и он там имеет большую поддержку людей.

Наша команда на совместном заседании поддержала Олега Ляшко, как единого кандидата от украинских сил на 208 округе. Мы не будем выдвигать своего кандидата", - заявила Юлия Тимошенко.

Олег Ляшко уже поблагодарил "Юлю" в Twitter.

Центральная избирательная комиссия назначила выборы народного депутата в 208-м округе Черниговской области на воскресенье, 25 октября.