БПС-Сбербанк экстренно меняет Наблюдательный совет 10 15.06.2020, 15:20

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Фото: myfin.by

Еще один белорусский банк с российским капиталом сообщил о проведении внеочередного собрания акционеров.

Повестка дня назначенного на 23 июня собрания состоит из двух вопросов, сообщает afn.by.

- о досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета ОАО «БПС-Сбербанк»;

- Об избрании членов Наблюдательного совета ОАО «БПС-Сбербанк».

«Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «БПС-Сбербанк» созывается на основании решения Наблюдательного совета ОАО «БПС-Сбербанк» в соответствии с Уставом ОАО «БПС-Сбербанк», - говорится в сообщении банка.

В настоящий момент главой Наблюдательного совета БПС-Сбербанка является экс-глава Нацбанка РБ и член постоянно действующей рабочей группы при Лукашенко Петр Прокопович.