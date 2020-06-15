«Газпром» вернет Польше переплаченные за газ деньги 9 15.06.2020, 15:26

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Правление PGNiG и «Газпром» согласовали выплату $1,5 млрд до 1 июля.

PGNiG и Газпром подписали 5 июня дополнительное соглашение к договору купли-продажи природного газа от 25 сентября 1996 года. В результате польская компания ожидает, что Газпром погасит переплату PGNiG в размере около $1,5 млрд. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Отмечается, что публикация информации о соглашении была отложена с 5 июня до подписания и обмена оригиналами документов между компаниями, которое состоялось сегодня, 15 июня.

В PGNiG уточняют, что в допсоглашении утверждены правила применения формулы цены для покупки газа, поставляемого по Ямальскому контракту, указанные в окончательном решении Стокгольмского арбитража от 30 марта 2020 года.

Срок оплаты Газпромом согласован до 1 июля.

В PGNiG также сообщают, что в будущем цена контракта на газ, поставляемый Газпромом, может быть пересмотрена на основании запроса польской компании, поданного еще в 2017 году.