В яслях-саде «Журавинка» в Осиповичах вспыхнул коронавирус 4 15.06.2020, 15:46

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иллюстрационное фото dpa

Более десяти детей — с подтвержденным диагнозом.

Об этом сообщает Telegram-канал "Баста!" со ссылкой на своих читателей из Осиповичей.

"Ясли-сад №1 "Журавинка" в городе Осиповичи Могилевской области, - пищет читатель. - Из персонала осталось семь человек. Больше десяти детей - с подтвержденной "короной". Большое количество детей находятся на самоизоляции, как контакты первого уровня.

Часть воспитателей - на больничном с "пневмонией". Трое - уже с подтвержденной "короной". На карантин не закрывают и у оставшихся сотрудников не берут анализ на COVID-19".

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