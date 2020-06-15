В яслях-саде «Журавинка» в Осиповичах вспыхнул коронавирус

В яслях-саде «Журавинка» в Осиповичах вспыхнул коронавирус4
- 15.06.2020, 15:46
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Более десяти детей — с подтвержденным диагнозом.
Об этом сообщает Telegram-канал "Баста!" со ссылкой на своих читателей из Осиповичей.
"Ясли-сад №1 "Журавинка" в городе Осиповичи Могилевской области, - пищет читатель. - Из персонала осталось семь человек. Больше десяти детей - с подтвержденной "короной". Большое количество детей находятся на самоизоляции, как контакты первого уровня.
Часть воспитателей - на больничном с "пневмонией". Трое - уже с подтвержденной "короной". На карантин не закрывают и у оставшихся сотрудников не берут анализ на COVID-19".
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