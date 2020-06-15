Выпускники из Гродно спели песню Виктора Цоя «Перемен» по-белорусски 5 15.06.2020, 15:44

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Виктор Цой

Бывшие школьники заявили, что песней хотели показать, что ситуация в стране им небезразлична.

В редакцию Hrodna.life прислали видео на песню Виктора Цоя «Перемен». На белорусском языке ее исполнили выпускники одной из гродненских школ. Ребята рассказали, почему решили это сделать.

Бывшие школьники отмечают, что раньше не интересовалась политикой, но последние события в стране, связанные с президентской кампанией, заставили их высказаться.

«Этим видео мы хотим показать, что нам небезразлична ситуация в стране. Мы — молодые граждане Беларуси и нам тут жить. Мы хотим перемен и это нормально. А ненормально то, когда Лукашенко нарушает Конституцию и правит страной уже 26 лет. Мы не говорим, что плохо живем, но нам не с чем сравнивать и мы не знаем, как жить при другом президенте».