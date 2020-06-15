Составлен рейтинг самых надежных кроссоверов с пробегом 2 15.06.2020, 15:38

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Рейтинг составили немецкие эксперты.

Экспертами из Германии составлен рейтинг самых надежных компактных кроссоверов с пробегом, представленных на рынке в Европе. Было рассмотрено 16 моделей. Список представили издание Auto Bild и организация по техническому надзору (TÜV), передает korrespondent.net.

Рейтинг возглавляет Mazda CX-3, которая в ЕС начала продаваться пять лет назад. Несмотря на лидерство, эксперты просят владельцев обратить внимание на амортизаторы подержанного авто.

На втором месте в рейтинге надежности - Audi Q3, который не раз был отмечен TÜV. Проблемным у данного кроссовера являются ржавеющие тормозные диски.

Замыкает тройку лидеров надежных поддержанных автомобилей Suzuki SX4 S-Cross. Правда, у него есть проблемы с расходом масла.

Также в рейтинг попали Suzuki Vitara и снятый с производства год назад, но по-прежнему востребованный на вторичном рынке Opel Mokka X.

С 2009 года на рынке представлен BMW X1, хорошо оцениваемый экспертами. Однако владельцам следует обратить внимание на его тормозную систему. Такая же проблема и у кроссовера Mitsubishi ASX.

В списке присутствует Renault Captur со своим слабым местом – подвеской, как и у Nissan Qashqai первого поколения.

В конец списка надежности эксперты поставили кроссоверы MINI Countryman, Renault Kadjar и Skoda Yeti второго поколения.

Самые большие проблемы с надежностью оказались у Ford EcoSport, Nissan Juke, Peugeot 2008 и Renault Duster.

Больше всего претензий у специалистов было к Duster. Это подержанное авто эксперты посоветовали вообще не приобретать.