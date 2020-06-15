Украина сближается с НАТО: как воспользоваться этим шансом 1 Юрий Бутусов

15.06.2020, 15:50

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ЮРИЙ БУТУСОВ

ФОТО: РОСТИСЛАВ ГОРДОН/GORDONUA.COM

Важное достижение на пути к победе в войне с Россией.

Важное достижение на пути к победе в войне с Россией. В пятницу впервые в практике НАТО статус расширенного партнерства предоставлен Украине — государству, которое находится в состоянии войны и продолжает боевые действия с Российской Федерацией. Шесть лет героических усилий Украины, неизменный курс к сближению с Европой — и вот результат, именно в День независимости России.

В этом достижении внешней политики Украины немалая заслуга и президента Владимира Зеленского. Огромная благодарность руководству Минобороны и Министерства иностранных дел, Генерального штаба. Важным фактором для НАТО стало разделение функций начальника Генштаба и главнокомандующего ВСУ, реализованное в этом году.

Конечно, фундамент этого решения и сближения с НАТО был заложен еще прошлым составом украинской власти, реализован план, который разработан и согласован с НАТО еще при Порошенко, и нынешняя оппозиция Зеленскому также может гордиться этим успехом.

О правильном взаимодействии с НАТО свидетельствует и решение президента США Дональда Трампа назначить новым послом США американского генерала, главу миссии военных советников НАТО в Украине.

Но и поводов для эйфории нет. НАТО не будет нас защищать. Это означает лишь, что НАТО официально поддерживает нашу борьбу против РФ, поддерживает наши усилия. И это означает, что если наше государство начнет производить структурные реформы армии в целом, если вместо разговоров про «стандарты НАТО» у нас начнутся изменения в организации службы, если на первом месте в армии станет качество бойцов и командиров, если армия получит современную доктрину и тактику, то мы сможем даже в условиях войны двигаться в полноценному участию в НАТО. А у нас пока с внутренними решениями получается не так быстро и хорошо, как с внешними, буксуем, совок продолжает пожирать армию и другие силовые структуры…

Теперь угроза масштабного российского вторжения еще чуть менее вероятна — а это главное в нашей войне, которая будет идти еще долго. Пусть медленно, но идем вперед.

Юрий Бутусов, Facebook