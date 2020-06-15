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Николаю Статкевичу добавили 15 суток ареста

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  • 15.06.2020, 15:58
  • 3,229
Николаю Статкевичу добавили 15 суток ареста
Николай Статкевич

Политик находится за решеткой с 31 мая.

Белорусский оппозиционный политик Николай Статкевич, задержанный 31 мая в Минске, получил еще 15 суток ареста, сообщает правозащитный центр "Весна".

"Статкевича осудили на 15 суток ареста", - отметили в "Весне".

Статкевич 1 июня уже был осужден на 15 суток, срок его ареста заканчивался в понедельник 15 июня.

Кроме того, продолжили в центре, новый административный арест в 15 суток получил блогер Владимир Цыганович, известный тем, что требовал у "Белнефтехима" снизить цены на автотопливо.

По информации "Весны", также 15 суток ареста получил блогер Эдуард Пальчис и ряд других участников пикетов по сбору подписей 31 мая в Минске.

Как сообщалось, 31 мая в Минске и белорусских городах прошли многочисленные пикеты по сбору подписей за выдвижение в кандидаты в президенты.


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