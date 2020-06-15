В оккупированном Крыму готовятся к катастрофическим убыткам 7 15.06.2020, 16:08

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Курортный «несезон» этого года станет самым провальным за последние 10-15 лет.

В этом вполне уверен владелец ялтинского зоопарка «Сказка» и сафари-парка «Тайган» в Белогорском районе, крымский бизнесмен Олег Зубков, сообщают «Крым.Реалии».

По его словам, из-за неразберихи, из-за отсутствия четких команд, из-за ситуативных решений, которые без конца принимает оккупационное «правительство», до сих пор нет четкой картины проведения курортного сезона на анексированном полуострове.

Но поскольку большинство людей загодя планируют свой отдых, и заранее покупают билеты, с вероятностью 90 процентов можно говорить о срыве сезона в Крыму, отметил бизнесмен.

«Это будет самый провальный сезон за последние 10-15 лет. Люди боятся ехать в неизвестность, боятся попасть в обсерватор», – пояснил Зубков свои пессимистические прогнозы.