Денежные переводы работающих за рубежом белорусов снизились впервые за четыре года 15.06.2020, 16:27

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На переводах сказалась пандемия коронавируса.

Нацбанк опубликовал статистику, по которой денежные переводы в Беларусь от работающих в первом квартале составили около $105 млн. Последние четыре года эта сумма всегда была выше. Лишь в январе — марте 2016 года она была равна $92,7 млн, пишет office life.

Также на переводах сказалась пандемия коронавируса. Графа «Импорт услуг по статье „Поездки“ и услуги пассажирского транспорта» на этот раз равна $27,5 млн. В 2019 году ежеквартальный объем колебался от $33 млн до $45,5 млн. В 2018-м — от $38 млн до $41 млн.

В целом же общая сумма полученных переводов примерно такая же, как в первом квартале прошлого года: 2020 — $229,5 млн; 2019 — $228,7 млн.