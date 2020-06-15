«Россию» смыло в Енисей 6 15.06.2020, 16:29

3,220

Фото: onf.ru

Надпись длиной 570 метров и высотой 52 метра была нанесена на день России 12 июня.

Огромная надпись «Россия», которую нанесли в честь Дня России на Саяно-Шушенскую ГЭС, стекла в Енисей через несколько дней. Об этом сообщает Newslab.ru.

Надпись длиной 570 метров и высотой 52 метра была нанесена на день России 12 июня, сообщали в пресс-службе ОНФ.

«Патриотическое граффити «Россия» — самая большая надпись с названием страны в мире и одна из самых больших в мировом граффити-искусстве», — говорили в сообщении. Работу выполнили 15 художников и технический персонал станции, который обеспечивает безопасность работ на высоте. В общей сложности на надпись ушло более одной тысячи банок фасадной краски.