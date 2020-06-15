Время перемен Дмитрий Савич

15.06.2020, 16:44

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Фото: «Наша Ніва»

Только общенародный мирный протест может спасти нашу страну.

Любой белорусский горожанин и житель сельской местности мечтают, чтобы около их дома была река или красивое озеро. К сожалению, так бывает не всегда. Но в Светлогорске река есть. Называется Березина. И как у любого уважающего себя города, стоящего на берегу водоема, у Светлогорска есть набережная. Она была построена на месте остатков судоверфи в начале 90-ых годов прошлого века. Но долгое время имела первоначальный вид, строились только отдельные здания коммерческого назначения.

Долгожданная реконструкция была проведена лишь в конце 2010. Аккурат к знаменитым «выборам» декабря того же года. Как известно, у нас всегда перед любым «актом народного волеизъявления» нынешней властью изображается бурная деятельность и раздаются кучи обещаний экономического прорыва и повышения уровня жизни. Так было и в этот раз. Вместо асфальтного покрытия была положена тротуарная плитка и заменен ограждающий парапет с железобетона на чугун. Планировалось увеличение длины набережной почти в два раза. Но что-то пошло не так. Видимо, слишком много денег было распихано по карманам курировавших стройку чиновников. Так она выглядит сейчас. Набережную так и не достроили.

Где были КГК и остальные ответственные службы, в очередной раз осталось неизвестным. В таком недоделанном состоянии городская жемчужина пребывает уже десять лет. А могла бы быть одной из визитных карточек города. Неужели жители Светлогорска недостойны красивой достроенной набережной с прекрасным христианским храмом на берегу, где можно совершать неспешные вечерние променады и приходить отдохнуть семьями? Каждый день с экранов телевизоров официальные власти трубят о небывалых успехах в экономике и о грандиозных планах на будущее. Но это всего лишь слова, никому непонятные цифры, которые может озвучить «с потолка» любой дурак. Настоящая экономика и реальное отношение к людям, в том числе, вот в таких городских объектах. Которые нужны людям, которые делают город лучше и комфортней.

Как можно снова выдавать кредит доверия этой ублюдочной власти, способной только оставлять недострои и сооружать химических монстров рядом с домами жителей? Я считаю, что этим летом мы должны сказать решительное нет действующей власти. Выразить ей свое недоверие и реализовать, наконец, законное конституционное право выбирать власть на всех уровнях, которого нас лишили 25 лет назад. Однако, снова придя к избирательным урнам люди этого сделать не смогут. Мы все должны начать решительно бороться за свою свободу и право выбирать самим как жить в своем государстве, на что тратить заработанные деньги и с какими странами дружить. Настало время традиционного белорусского протеста. Да, именно так. У великого белорусского народа есть многовековые традиции истинной народной демократии. Просто мы о них забыли. Вернее, нас заставили забыть. Но мы не сможет идти вперед и развиваться как успешное государство, если не осознаем ответственности за происходящее в стране. Каждый должен поверить, что именно он решает, как должен жить белорусский народ. Прозябать дальше в нищете и беззаконии, терять ежегодно тысячи сограждан уезжающих из страны или всем вместе взяться за работу и построить настоящую Страну для жизни вместо той, про которую нам вещают каждый день опостылевшие рожи с голубых экранов. Но сначала мы должны оторвать от штурвала управления государством кучку балаболов и глупцов, приведших страну в экономический и нравственный тупик. Только открытый общенародный мирный протест с массовым выходом людей на площади своих городов может спасти страну от дальнейшей деградации.

Активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Савич, cпециально для Charter97.org