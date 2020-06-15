США потребовали немедленного освобождения Пола Уилана 1 15.06.2020, 16:47

Пол Уилан

США выразили возмущение осуждением американского гражданина российским судом.

США выразили возмущение осуждением американского гражданина Пола Уилана российским судом, передает «Голос Америки».

«Соединенные Штаты возмущены сегодняшним решением российского суда осудить гражданина США Пола Уилана после тайного процесса, с держащимися в тайне уликами и без должных возможностей для свидетелей защиты», – говорится в заявлении госсекретаря Майка Помпео.

«Мы серьезно обеспокоены тем, что господину Уилану не были предоставлены честные гарантии, которые Россия обязана была предоставить ему в соответствии со своими международными обязательствами в сфере прав человека», – отмечается в документе.

Глава Госдепартамента подчеркивает: «Обращение российских властей с Полом Уиланом возмутительно. Россия не предоставила господину Уилану возможности быть выслушанным в ходе непредвзятого расследования перед проведением независимого и объективного судебного разбирательства; во время содержания его под стражей она подвергала опасности его жизнь, игнорируя состояние его здоровья в течение длительного времени, и бесчестно держала его в изоляции от родных и близких».

«Мы требуем немедленного освобождения Пола Уилана», – заявил глава Госдепартамента.