81-летний минчанин на пикете: Пора уже становиться людьми 2 15.06.2020, 16:59

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ФОТО: ВИКТОР ТОЛОЧКО

Житель столицы обратился к белорусам.

81-летний минчанин, который пришел на пикет в поддержку независимых кандидатов на Комаровском рынке 14 июня, обратился к соотечественникам:

"Я прошу всех, милые мои люди! Уже 26 лет прошло! Пора уже становиться людьми. У этого человека хоть что-нибудь есть в голове? Он же за 26 лет уже сам себя опозорил. 26 лет! Хватит!"

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