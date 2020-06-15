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81-летний минчанин на пикете: Пора уже становиться людьми

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  • 15.06.2020, 16:59
  • 3,008
81-летний минчанин на пикете: Пора уже становиться людьми
ФОТО: ВИКТОР ТОЛОЧКО

Житель столицы обратился к белорусам.

81-летний минчанин, который пришел на пикет в поддержку независимых кандидатов на Комаровском рынке 14 июня, обратился к соотечественникам:

"Я прошу всех, милые мои люди! Уже 26 лет прошло! Пора уже становиться людьми. У этого человека хоть что-нибудь есть в голове? Он же за 26 лет уже сам себя опозорил. 26 лет! Хватит!"

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