В Литве вспомнили жертв депортаций и советской оккупации 15.06.2020, 17:20

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Фото: lrp.lt

Литовцы целую ночь зачитывали имена репрессированных соотечественников.

14 июня в Литве — день памяти и скорби. В этот день балтийская страна вспоминала жертв массовых депортаций, которые проходили во время советской оккупации. 14 июня у музея геноцида и сопротивления прошла акция «Произнеси, услышь, сохрани». Во время акции жители Литвы зачитывали имена репрессированных и их судьбу — вернулся, не вернулся или дальнейшая судьба неизвестна, сообщает корреспондент Сharter97.org в Вильнюсе.

Акция началась у музея геноцида и сопротивления, куда прибыл президент Литвы Гитанас Науседа с супругой, глава Сейма Викторас Пранцкетис, бывшая президент Литвы Даля Грибаускайте, премьер-министр Саулюс Сквернялис, глава министерства иностранных дел Линас Линкявичюс. Все они зачитали имена репрессированных. Из-за пандемии коронавируса в этом году акция проходила также в онлайн-формате: литовцы по всему миру зачитывали имена репрессированных в режиме онлайн, трансляция велась крупными литовскими СМИ — Delfi и LRT. Имена депортированных читали всю ночь.

Во время памятной церемонии президент Литвы Гитанас Науседа напомнил о десятках тысяч людей, которые насильно были вывезены в Сибирь. «С глубокой печалью и скорбью мы вспоминаем о десятках тысяч людей, которые были насильно вырваны со своей земли, забиты в повозки для животных и разбросаны по всей территории Сибири. Мы чтим тех, кто потерял свои дома и близких, оказался во власти голода, холода и смерти. Массовый террор уничтожил последние иллюзии о намерениях оккупирующей державы. После первых депортаций стало ясно, что цель СССР — стереть все наследие межвоенного государства и разбить любую надежду на независимую Литву», — сказал литовский президент.

Во время советской оккупации более 300 тысяч литовцев стали жертвами депортаций и репрессий. Судьба некоторых литовцев неизвестна до сих пор.