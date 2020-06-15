В Минске появилось граффити с Кузьмой Чорным

В Минске появилось граффити с Кузьмой Чорным1
- 15.06.2020, 17:29
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Граффити приурочено к 120-летию со дня рождения писателя.
В Минске появилось граффити к 120-летию со дня рождения Кузьмы Чорного. Его портрет находится на одноименной улице.
Как сообщили tut.by авторы работы команда Zadelo, это еще не окончательная версия. В скором времени проект будет дорисован, а подобные граффити должны появиться по всей стране.
Кузьма Чорный родился 24 июня 1900 года на территории современного Копыльского района Минской области. Прошел через репрессии 1930-ых годов, его жестоко пытали в тюрьме.
Писатель умер в 1944 году в Минске.