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В Минске появилось граффити с Кузьмой Чорным

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  • 15.06.2020, 17:29
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В Минске появилось граффити с Кузьмой Чорным
Фото: @Sarkisov_13

Граффити приурочено к 120-летию со дня рождения писателя.

В Минске появилось граффити к 120-летию со дня рождения Кузьмы Чорного. Его портрет находится на одноименной улице.

Как сообщили tut.by авторы работы команда Zadelo, это еще не окончательная версия. В скором времени проект будет дорисован, а подобные граффити должны появиться по всей стране.

Фото: t.me/minsk_new

Кузьма Чорный родился 24 июня 1900 года на территории современного Копыльского района Минской области. Прошел через репрессии 1930-ых годов, его жестоко пытали в тюрьме.

Писатель умер в 1944 году в Минске.


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