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Cтало известно, на что Узбекистан потратит возвращенные миллионы Гульнары Каримовой

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  • 15.06.2020, 17:37
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Cтало известно, на что Узбекистан потратит возвращенные миллионы Гульнары Каримовой
Гульнара Каримова

Их в страну вернула Франция.

Возвращенные Францией Узбекистану активы старшей дочери экс-президента страны Ислама Каримова, Гульнары Каримовой, будут потрачены на социальные проекты. Об этом сообщила в понедельник, 15 июня, руководитель пресс-службы министерства юстиции Узбекистана Севара Уринбаева, пишет "Немецкая волна".

"Эти средства переведены в государственный бюджет Республики Узбекистан и будут использованы в общем порядке. Средства, возвращенные из Франции, будут направлены на социальные проекты", - цитирует Уринбаеву информагентство "Интерфакс".

Незаконные активы Гульнары Каримовой

18 марта Ташкентский городской суд по уголовным делам признал Гульнару Каримову "виновной в организации преступного сообщества, вымогательстве, хищении путем присвоения и растраты, легализации доходов, полученных от преступной деятельности и других преступлений". При этом суд назначил Каримовой наказание в виде 13 лет и 4 месяцев лишения свободы.

Исчисляться этот срок будет с 21 августа 2015 года, постановил суд, засчитав сроки, к которым Каримова была приговорена по двум предыдущим приговорам: в августе 2015 года и декабре 2017 года.

По данным Минюста Узбекистана, данное министерство, а также Генпрокуратура страны при участии профильных ведомств сотрудничают с компетентными органами США, Швейцарии, Франции, России и других государств с целью возвращения в страну активов Гульнары Каримовой на сумму более 1,3 млрд долларов.

14 мая сообщалось, что Франция вернула Узбекистану 10 млн долларов из этих незаконных активов.


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