В Вильнюсе пройдет акция в поддержку борцов за свободу Беларуси 15.06.2020, 17:48

Белорусская диаспора требует прозрачных и демократических выборов в нашей стране.

Акция пройдет 19 июня в 13.00 на площади В. Кудирки в литовской столице, сообщает корреспондент Charter97.org в Вильнюсе.

«19 июня — официальная дата окончания сбора подписей и регистрации кандидатов в президенты. Невозможно предугадать каков будет исход регистрации, пропустит ли система альтернативных кандидатов и сколько в итоге человек пострадает от самодержавных действий нынешних властей, которые жестко нарушают как конституцию Республики Беларусь, так и Всеобщую декларацию прав человека. Мы — белорусская диаспора в Литве — хотим выразить свою солидарность, поддержку и сочувствие всем белорусам, которые сейчас несправедливо осуждены и отбывают срок в местах заключения, и осудить действия нынешних властей», — заявляют организаторы акции.

Во время акции представители белорусской диаспоры в Литве осудят неправомерные и антидемократические действия нынешних властей Беларуси и потребуют освобождения незаконно задержанных альтернативных кандидатов и членов их инициативных групп, а также журналистов независимых СМИ. Участники акции также потребуют прозрачных и демократических выборов, соблюдения международных избирательных стандартов, а также Конституции Республики Беларусь и Всеобщей декларации прав человека.