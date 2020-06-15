Коронавирус бушует в Мозыре 15.06.2020, 17:55

Новые случаи COVID-19 выявлены в учебных заведениях Мозыря.

Очаги заражения – в Мозырском государственном педагогическом университете, школах и лицеях, передает телеграм-канал “Баста!”.

"Участились случаи заражения "ковидом" в учебных заведениях города Мозыря, - пишет читатель. - Сначала были заражены студенты педагогического колледжа, потом появились случаи в школе №10, после чего заразились студенты областного лицея.

Есть случаи заражения выпускников 11 классов средней школы №9. Прямо во время экзамена у ученика поднялась температура. Вызвали скорую, сделали экспресс-тест, результат положительный. Весь класс на карантине, Но остальные ходят дальше на экзамены.

В Мозырском государственном профессиональном лицее строителей у некоторых преподавателей явные симптомы "ковида", но работать и контактировать со студентами они продолжают. Они будут принимать у нас экзамены в ближайшие дни. Единственная мера безопасности от руководства — обязательный масочный режим во время шестичасового экзамена в жару.

Ни в новостях, ни в официальных пабликах города об этом ни слова".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.