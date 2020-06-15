Премьер Кыргызстана решил уйти в отставку 15.06.2020, 18:05

Мухаммедкалый Абылгазиев

Фото: gov.kg

Мухаммедкалый Абылгазиев попал в коррупционный скандал.

Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев подал в отставку. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу правительства.

«В связи с прозвучавшими обвинениями в адрес правительства по уголовному делу, связанному с продлением и переоформлением радиочастотных ресурсов, <...> мною было принято решение взять краткосрочный отпуск. <...> В течение моего двухнедельного отпуска следственные органы ко мне с какими-либо вопросами не обращались», — сообщил он.