Виктор Бабарико: Развитие малого и среднего бизнеса - это драйвер роста экономики 30 15.06.2020, 18:09

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Политик приехал на пикет по сбору подписей в Бобруйск.

Претендент на пост президента Беларуси Виктор Бабарико сегодня посетил пикет в Бобруйске. Пикет проходит сегодня по адресу ул. Минская, 54.

На пикете собралось несколько сотен человек. У людей накопилось много вопросов и Виктор Бабарико постарался ответить на некоторые из них. Приводим несколько ответов политика:

- Развитие малого и среднего бизнеса — это драйвер роста любой экономики. У нас, на сегодняшний день ,считается, что лучше работать на большом предприятии и делать то, что никому не нужно., но кому мы продавать будем наработанное?

- Мы будет ориентироваться на центр, на интересы Беларуси. Почему весь мир может себе позволить сказать «America is the first», а Беларуси отказано в этом? Я считаю, Беларусь - прежде всего.

- Не ходите на досрочное голосование!

- Говоря о пенсиях, думаю, что пенсионная реформа требует изменений. Экономика сегодняшней Беларуси слабая и она пытается продлить свои платежи, увеличивая пенсионный возраст. Подчеркну, это слабость сегодняшней экономики. Могу точно сказать, что планов увеличивать пенсионный возраст у нас нет.