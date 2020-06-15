Доллар подорожал на первых торгах недели 3 15.06.2020, 18:17

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иллюстрационное Фото

Российский рубль подешевел.

В понедельник, 15 июня, на Белорусской валютно-фондовой бирже прошли первые торги иностранными валютами на текущей неделе, пишет belrynok.by.

По итогам торгов на БВФБ 15 июня 2020 года сложились следующие курсы:

- курс доллара США вырос по сравнению с предыдущими торгами на 0,0086 BYN (+0,36%) и был зафиксирован на уровне 2,3867 BYN/USD;

- курс евро снизился на 0,0036 BYN (-0,13%) и по итогам торгов составил 2,6854 BYN/EUR;

- курс российского рубля снизился на 0,0178 BYN (-0,52%) за 100 RUB и составил 3,3937 BYN/100 RUB.