В Пекине ввели режим «военного времени» из-за вспышки коронавируса на рынке 8 15.06.2020, 18:37

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Фото: REUTERS / China Daily

Число новых случаев заболевания в городе — рекордное с февраля.

Власти Пекина ввели во всех микрорайонах города режим «военного времени» после того, как на рынке «Синьфади» была зафиксирована вспышка коронавируса, пишет «Медуза».

Введенный режим ограничений предполагает ограничения на передвижение в микрорайонах, а также закрытие школ и спортивных сооружений и обязательное измерение температуры у посетителей магазинов и других общественных мест.

Оптовый рынок «Синьфади», находящийся на юге Пекина, — один из крупнейших в Китае. Он занимает более ста гектаров, а работают на нем более 10 тысяч человек. Продукция с этого рынка, помимо Пекина, поставляется во многие северные регионы страны.

Очаг коронавируса был выявлен после того, как в Пекине — впервые за 55 дней — обнаружили заболевшего, не выезжавшего за пределы города и не контактировавшего с недавно приехавшими в Пекин. Позже выяснилось, что в начале июня он посещал «Синьфади».

Предварительные исследования показали, что вирус, вероятно, занесли в Пекин из Европы. Эпидемиологи высказали версию, что он мог попасть на рынок с импортированным замороженным мясом или рыбой — из-за низкой температуры вирус сохранился при транспортировке, после чего уже на рынке им заразились люди, бравшие эти продукты руками.

За последние четыре дня в городе были зафиксированы 79 новых случаев заболевания — такой статистики в Пекине не было с февраля. Помимо этого, несколько случаев заболевания, связанных с «Синьфади», были обнаружены в трех других провинциях Китая. Из-за вспышки уволены начальник рынка, а также заместитель начальника района Фэнтай, где он находится.

Власти объявили о намерении протестировать всех работников «Синьфади», первые шесть тысяч проб уже показали отрицательные результаты. Всех, кто посещал рынок с 30 мая — около 200 тысяч человек — также планируется в дальнейшем протестировать, пока им рекомендовано соблюдать 14-дневную изоляцию на дому.