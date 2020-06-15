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Госорганизации массово переводят сотрудников на обслуживание в белорусских банках

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  • 15.06.2020, 18:47
  • 10,156
Госорганизации массово переводят сотрудников на обслуживание в белорусских банках

Сообщения от жителей разных городов страны.

Государственные организации массово переводят своих сотрудников на обслуживание в белорусских банках. Об этом телеграм-каналу "Баста" сообщили несколько читателей из разных городов страны.

"Минск, автобусный парк №5. Сколько помню, всегда обслуживались в БПС-банке. Сегодня было сказано, что теперь все выплаты будут через Беларусбанк. Завтра уже привезут новые карточки зарплатные.

С моей точки зрения, власти максимально обескровливают банки с российским капиталом, причем это не сиюсекундное решение, а давно спланированное", - пишет читатель из Минска.

"У нас всю организацию перевели на обслуживание в Белинвестбанке. Раньше обслуживались в БПС-банке", - сообщает подписчик из Лиды.

"Нас вынуждают перейти на обслуживание в госбанк против нашей воли. У нас на предприятии работают около 500 человек, соответственно, это лишние полтысячи клиентов для "Беларусбанка", - пишут из Гомеля.

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