Госорганизации массово переводят сотрудников на обслуживание в белорусских банках 23 15.06.2020, 18:47

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Сообщения от жителей разных городов страны.

Государственные организации массово переводят своих сотрудников на обслуживание в белорусских банках. Об этом телеграм-каналу "Баста" сообщили несколько читателей из разных городов страны.

"Минск, автобусный парк №5. Сколько помню, всегда обслуживались в БПС-банке. Сегодня было сказано, что теперь все выплаты будут через Беларусбанк. Завтра уже привезут новые карточки зарплатные.

С моей точки зрения, власти максимально обескровливают банки с российским капиталом, причем это не сиюсекундное решение, а давно спланированное", - пишет читатель из Минска.

"У нас всю организацию перевели на обслуживание в Белинвестбанке. Раньше обслуживались в БПС-банке", - сообщает подписчик из Лиды.

"Нас вынуждают перейти на обслуживание в госбанк против нашей воли. У нас на предприятии работают около 500 человек, соответственно, это лишние полтысячи клиентов для "Беларусбанка", - пишут из Гомеля.

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