Бобруйчанин: «Титаник» Лукашенко наскочил на айсберг 4 15.06.2020, 19:08

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Трещина пошла, отсеки затапливаются.

Сегодня претендент на пост президента Беларуси Виктор Бабарико посетил пикет по сбору подписей в Бобруйске.

На пикет пришло много людей и вот, что сказал один из них:

- Расскажите, что происходит в Бобруйске?

- Стоят пикеты, люди подписываются за альтернативных кандидатов. Раньше не было такого, чтобы люди сами в очереди выстраивались. Это вижу впервые.

- Вы за кого подписались?

- Я поставил подпись за Виктора Бабарико и Светлану Тихановскую. Сами понимаете, я не то, чтобы за них. Просто нужны перемены. Мы же понимаем, что нужно, чтобы пришел, например, Бабарико, чтобы произошли перемены. Через пять лет мы сможем выбрать другого президента.

Мне сегодняшняя ситуация напоминает фильм «Титаник». Вроде, со слов Лукашенко, построено «мощное социальное государство», но он не понимает, что уже где-то судно наскочило на айсберг. Трещина пошла, отсеки затапливаются. Рано или поздно он уйдет ко дну.

На этих «выборах» победит белорусский народ. Что-то в стране уже перевернулось. Заметно, что ситуация пошла не по его плану. Знаете, это как жена с нелюбимым мужем, он держит ее взаперти, деньги дает какие-то. Она убирает, но хочет вырваться от него, найти другого, а он - нет, стой здесь. Не хочешь - позову соседа Колю, мы запрем тебя комнате и будешь ждать лучшей жизни. Но годы проходят, она стареет и мы стареем.

В общем, ждем перемен, надеемся!