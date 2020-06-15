Украина и НАТО глазами Путина 5 Виталий Портников

15.06.2020, 19:32

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Виталий Портников

Чего ожидает Россия.

Получение Украиной членства в программе расширенных возможностей НАТО – вне всякого сомнения, большое достижение украинского руководства. К участию в этой программе Украина шла много лет, мы хорошо помним, как обидно было, когда Грузия получила статус партнера расширенных возможностей, а Украина нет. По сравнению с программой «Партнерство ради мира» Программа расширенных возможностей – это следующий и очень важный шаг в евроатлантической интеграции. С которым следовало бы поздравить и каждого украинца, и президента страны.

Ну а теперь давайте попробуем посмотреть на предоставление статуса партнера расширенных возможностей глазами Путина. Для российского президента этот статус – доказательство того, что в своем стремлении к евроатлантической интеграции Владимир Зеленский ушел даже дальше, чем его предшественник Петр Порошенко. Что курс Украины на евроатлантическую интеграцию – не просто декларации, но и конкретные шаги нового руководства страны.

Путин ни с кем не договаривается. Он ожидает, чтобы ему подчинились

Считаю ли я, что от этого курса нужно отказаться ради того, чтобы угодить Путину? Чтобы с ним договориться? Нет, я так не считаю. В течение многих лет я доказываю, что только евроатлантическая интеграция гарантирует украинский суверенитет и, если не восстановление территориальной целостности, то, по крайней мере, отсутствие новых захватов со стороны Кремля.

Я уверен в другом: нужно отказаться от иллюзии. От иллюзии, что можно одной рукой договариваться с НАТО, а другой – с Путиным.

Когда-то, во времена Леонида Кучмы, это называлось «многовекторность». Мы хорошо помним, к какой катастрофе чуть не привела внешняя политика второго украинского президента. Одним из последних документов, который был подписан Кучмой на посту главы государства, было соглашение о создании Единого экономического пространства с Россией, Беларусью и Казахстаном. Многовекторность завершилась в пользу Путина – но соглашение так никогда и не стало реальностью.

Потому что потом был Майдан. Виктор Янукович тоже пытался лавировать: одной рукой договариваться по поводу соглашения об ассоциации с Евросоюзом, а другой – ставить подпись под Харьковским соглашениям с Россией. И из этого тоже ничего не вышло: Янукович отказался от европейской интеграции под давлением Путина, но потом был Майдан.

Так что это не только внешнеполитический, но и внутриполитический выбор Украины. Или ее власть выбирает НАТО, Евросоюз, Запад и стабильность – или пытается договориться с Путиным и получает народное восстание.

Поэтому каждому, кто хочет жить в независимом украинском государстве, и каждому, кто хочет им управлять, стоит усвоить эту простую формулу. И понять, что никакой «многовекторности» не будет. И никаких договоренностей с Путиным тоже. Тем более, что Путин ни с кем не договаривается. Он ожидает, чтобы ему подчинились.

Виталий Портников, radiosvoboda.org