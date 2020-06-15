закрыть
15 июня 2020, понедельник, 21:15
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Оставлю детей с родителями и выйду, терпеть захватчика у власти не хочу»

5
  • 15.06.2020, 19:35
  • 4,278
«Оставлю детей с родителями и выйду, терпеть захватчика у власти не хочу»
фото: svaboda.org

Крик души минчанки.

Комментарий жительницы Минска из соцсетей опубликовал телеграм-канал «Баста».

- Я очень верю что мы сможем что-то измерить, - пишет она. - Я выйду точно. Оставлю детей с родителями и выйду.

Мне живётся нормально. Но вот терпеть захватчика у власти я не хочу. После прочтения книги «Случайный президент» у меня на многие вещи открылись глаза. И мириться с тем, что небезразличных к судьбе страны белорусов бросают в тюрьмы, специально помещают в условия похуже, не принимают передачи, пытаются сломать человека... Как же это мерзко! Мириться с этим я не стану!

Белорусы, дорогие, давайте вместе сделаем все, что зависит от нас!

Давайте быть смелее, давайте с гордостью идти и отстаивать свою свободу!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.


популярное за неделю

Мнение

Заслуживают восхищения люди, которые продолжают собирать подписи за Тихановскую и Бабарико
Заслуживают восхищения люди, которые продолжают собирать подписи за Тихановскую и Бабарико Андрей Санников
Как приблизить перемены: 4 простых шага
Как приблизить перемены: 4 простых шага Дмитрий Навоша
Первый шаг нужно сделать тебе
Первый шаг нужно сделать тебе Михаил Колтович
Свободу героям!
Свободу героям! «Европейская Беларусь»