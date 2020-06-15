«Оставлю детей с родителями и выйду, терпеть захватчика у власти не хочу»5
- 15.06.2020, 19:35
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Крик души минчанки.
Комментарий жительницы Минска из соцсетей опубликовал телеграм-канал «Баста».
- Я очень верю что мы сможем что-то измерить, - пишет она. - Я выйду точно. Оставлю детей с родителями и выйду.
Мне живётся нормально. Но вот терпеть захватчика у власти я не хочу. После прочтения книги «Случайный президент» у меня на многие вещи открылись глаза. И мириться с тем, что небезразличных к судьбе страны белорусов бросают в тюрьмы, специально помещают в условия похуже, не принимают передачи, пытаются сломать человека... Как же это мерзко! Мириться с этим я не стану!
Белорусы, дорогие, давайте вместе сделаем все, что зависит от нас!
Давайте быть смелее, давайте с гордостью идти и отстаивать свою свободу!
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