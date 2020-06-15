«Оставлю детей с родителями и выйду, терпеть захватчика у власти не хочу» 5 15.06.2020, 19:35

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фото: svaboda.org

Крик души минчанки.

Комментарий жительницы Минска из соцсетей опубликовал телеграм-канал «Баста».

- Я очень верю что мы сможем что-то измерить, - пишет она. - Я выйду точно. Оставлю детей с родителями и выйду.

Мне живётся нормально. Но вот терпеть захватчика у власти я не хочу. После прочтения книги «Случайный президент» у меня на многие вещи открылись глаза. И мириться с тем, что небезразличных к судьбе страны белорусов бросают в тюрьмы, специально помещают в условия похуже, не принимают передачи, пытаются сломать человека... Как же это мерзко! Мириться с этим я не стану!

Белорусы, дорогие, давайте вместе сделаем все, что зависит от нас!

Давайте быть смелее, давайте с гордостью идти и отстаивать свою свободу!

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