Ученые выяснили, что произошло бы с Землей, если бы она вращалась в обратном направлении 5 15.06.2020, 19:41

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Заставить Землю вращаться в обратную сторону может несколько факторов.

Заставить Землю вращаться в обратную сторону может либо столкновение с другим небесным телом планетарных размеров, либо влияние звезды, прошедшей рядом с Солнцем, массивной планеты или захваченного Землёй спутника, хотя это вопрос спорный, пишет lenta.ua.

Если рассматривать вариант столкновения, то оно непросто уничтожит всё живое на планете, а и кардинально перекроит всю её поверхность, планета вновь станет сгустком магмы.

Если вращение изменится под влиянием гравитации другого тела, без столкновения, то процесс смены направления вращения будет медленным. Он вызовет сильную сейсмическую активность внутри планеты, а так же изменения магнитного поля, так как ядро сначала остановится, а потом раскрутится в другую сторону, что приведёт к полному изменению направлений и интенсивностей течений вещества в мантии.

Чем быстрее происходит разворот тем сильнее будет сейсмоактивность, что может сделать планету непригодной для жизни, с другой стороны, если это будет слишком медленно, то Земля надолго (тысячи или миллионы лет) останется без магнитного поля и солнечный ветер спалит и сдует всё с её поверхности. Золотой середины здесь нет, в любом случае всё живое погибнет.