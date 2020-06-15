Задержан блогер Александр Кабанов 7 15.06.2020, 19:55

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Александр Кабанов

Он является координатором Брестской области по сбору подписей за Светлану Тихановскую.

Задержан блогер и один из руководителей предвыборного штаба Светланы Тихановской Александр Кабанов. Об этом сообщает телеграм-канал «Баста».

Подробности выясняются.

Отметим, что Александр Кабанов является координатором Брестской обрасти по сбору подписей за Светлану Тихановскую.

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