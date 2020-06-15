На белорусских заводах бушует коронавирус 2 15.06.2020, 20:10

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На карантин заводы не закрывают, контакты первого уровня продолжают работать.

Коронавирус выявлен среди рабочих Бобруйского завода крупнопанельного домостроения. Случаи заражения есть в бригадах, которые работают на стройках, сообщает телеграм-канал «Баста».

- Очень много случаев Covid-19 в городе Бобруйске, на заводе крупнопанельного домостроения, - пишет один из работников. - В одном из цехов был зарегистрирован случай с Covid-19, но только несколько человек были отправлены на самоизоляцию. Цех на карантин не закрыли, контакты первого уровня продолжают работать.

Подтвержденные случаи коронавируса есть и в бригадах, которые работают на стройках.

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