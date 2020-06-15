Андрей Войнич - на свободе! 15.06.2020, 20:20

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АНДРЕЙ ВОЙНИЧ

Активист «Европейской Беларуси» провел в тюрьме на Окрестина в Минске 15 суток.

Активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Войнич был задержан после участия в законном предвыборном пикете, который прошел 31 мая на Комаровском рынке, сообщает пресс-служба «Европейской Беларуси».

На следующий день на закрытом процессе его осудили на 15 суток.

Активисту «Европейской Беларуси» большую часть срока не передавали передачи, как и другим отбывающим арест.

Как ранее сообщал сайт Charter97.org, у Андрея Войнича – серьезные хронические заболевания: цирроз печени, гепатит Б и сахарный диабет. Активист нуждается в постоянном медицинском наблюдении и лечении. Он стоит в очереди на пересадку печени.