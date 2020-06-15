Белоруска - «Саше 3%»: Мы - твои работодатели и мы тебя увольняем, хватит 1 15.06.2020, 20:32

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Просто уходи.

"Александр Григорьевич, просто уходите, - пишет она телеграм-каналу "Баста".

. - Тихо, мирно и без "майдана". Просто уйдите. Я, как миллионы других жителей Беларуси, не буду требовать суда и разбирательств.

Я хочу гордиться своей страной и радоваться, что здесь живу. Хочу спокойно высказывать своё мнение и не бояться, что меня за это посадят на 15 суток по выдуманной статье. Я хочу иметь возможность зарабатывать, платить налоги и не думать, что они пойдут на 19 резиденцию.

Не хочу бояться за будущее своего ребёнка и думать, куда бы уехать для его безопасности.

Хочу действительно жить в "стране для жизни", а не только видеть ее по телевизору.

Карма - не только философское понятие. Вы будете отвечать за свои поступки, не сейчас, чуть позже, но будете. Подумайте об этом.

Мы - жители Беларуси, мы - не «народец», как вы позволяете себе высказываться на ТВ, а народ. Мы - ваши работодатели. И мы вас увольняем, хватит.

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