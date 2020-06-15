В Москве произошла перестрелка с участием полицейских 15.06.2020, 20:44

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Есть раненые.

В Москве на Ленинском проспекте возле гостиницы «Салют» произошла стрельба, три человека ранены. Как пишет «Новая газета», об этом РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Агенство уточняет, что ранены двое полицейских и один гражданский. «По предварительным данным, на сотрудников полиции напал мужчина, которого остановили для проверки документов», — пишет телеграм-канал Baza. Позже в МВД сообщили, что стрельбу устроил прохожий, предположительно, из травматического пистолета.

Число пострадавших при стрельбе на Ленинском проспекте увеличилось до трёх — кроме полицейских, ранен таксист — lifenews_ru (@lifenews_ru) June 15, 2020

На видео, снятом в момент происшествия, видно, что на дороге около машины ДПС, которая находится рядом с такси, стоит мужчина с предметом, похожим на пистолет, и направляет его в сторону выбегающего из автомобиля полицейского. Неизвестный стреляет в сотрудника ДПС, тот падает, а затем делает еще несколько выстрелов в сторону его коллеги, стоящего чуть дальше. Второй полицейский открывает ответный огонь, мужчина падает на асфальт и нападает на лежащего рядом сотрудника ДПС. На этом моменте видео заканчивается.

стрельба в Москве pic.twitter.com/Bc2A3o0Lny — Популярные новости (@iCUCiH9QDX1mQs3) June 15, 2020

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что мужчину, открывшего стрельбу, задержали. «Во время задержания стрелок оказал сопротивление, он был ранен и задержан сотрудниками полиции», —рассказал собеседник агенства.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК).