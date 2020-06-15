Житель Брестского района задал вопрос знатокам и выиграл немалую сумму 2 15.06.2020, 20:50

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А вы бы ответили?

Вопрос жителя деревни Медно Брестского района Василия Станчука прозвучал в финальной игре летней серии телепередачи «Что? Где? Когда?», пишет tut.by.

Эфир состоялся 14 июня. Против телезрителей играла команда Бориса Белозерова. Вопрос Василия Станчука в секторе «Блиц». Брестчанин попросил знатоков посмотреть на карикатуру художника Tango и сказать, что скрыто за черными квадратом.

Ответ можно посмотреть здесь.

Команда Бориса Белозерова не смогла ответить на этот вопрос, и Василий Станчук получил 50 тысяч российских рублей (около 1700 белорусских).