Медики в противочумных костюмах ездят по всему Минску 15.06.2020, 21:03

фото: телеграм-канал «Баста»

Каждый день в Минске появляются новые очаги COVID-19.

Их можно обнаружить по медикам, которые приезжают проверять или госпитализировать зараженных, пишет телеграм-канал «Баста».

Новые адреса: Беды, 8, Козыревская, 34, Левкова, 17, Руссиянова, 13/2, Шабаны, 16.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.