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Медики в противочумных костюмах ездят по всему Минску

  • 15.06.2020, 21:03
Медики в противочумных костюмах ездят по всему Минску
фото: телеграм-канал «Баста»

Каждый день в Минске появляются новые очаги COVID-19.

Их можно обнаружить по медикам, которые приезжают проверять или госпитализировать зараженных, пишет телеграм-канал «Баста».

Новые адреса: Беды, 8, Козыревская, 34, Левкова, 17, Руссиянова, 13/2, Шабаны, 16.

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