НАТО ожидает от Украины принятия пяти законов 1 15.06.2020, 21:25

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После получения нового статуса в Альянсе, страна-соседка Беларуси будет стремиться к членству в нем.

Североатлантический альянс ожидает от Украины принятия пяти законов. Об этом рассказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, пишет zn.ua.

"Это закон о парламентском контроле безопасности и обороны, проект которого зарегистрирован в парламенте под №1204, изменения в законодательство о СБУ (№3196), закон о разведке (№2412-д), об оборонных закупках (№2398-д) и закон о государственной тайне, который еще в работе", - уточнила она.

Она также заверила, что после получения нового статуса в НАТО, партнера с расширенными возможностями, Украина будет стремиться к членству.

"Ни Украина, ни НАТО не рассматривают EOP (Enhanced Opportunity Plan - План расширенных возможностей - ред.) как отвлечение внимания от движения в направлении ПДЧ и членства в Альянсе", - сказала Стефанишина.