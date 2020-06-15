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Названа стоимость вакцины от коронавируса

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  • 15.06.2020, 22:07
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Названа стоимость вакцины от коронавируса

B настоящее время вакцина под названием AZD1222 проходит испытания в Оксфордском университете.

Четыре страны ЕС заключили соглашение с фармацевтическим гигантом AstraZeneca на поставку не менее 300 миллионов доз вакцины COVID-19 под названием AZD1222, которая в настоящее время проходит испытания в Оксфордском университете, пишет zn.ua.

Соглашение, подписанное англо-шведской компанией и Европейским альянсом инклюзивных вакцин, также сделает вакцину доступной для любой страны ЕС, которая желает принять участие в этой инициативе.

Ожидается, что расходы будут компенсированы за счет финансирования со стороны правительств.

Стоимость вакцин составит 750 млн евро, или 2,5 евро за одну дозу.

Испытания вакцины против COVID-19 начались в апреле в Великобритании с участием более 1000 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет. Еще один раунд с 10 000 добровольцев начался в мае.

Другие компании, в том числе американская биотехнологическая компания Moderna и французская фармацевтическая компания Sanofi, занимаются созданием вакцины против коронавируса, которая является единственным возможным способом безопасного возвращения к "нормальной жизни" в мире после COVID-19.


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