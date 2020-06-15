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Как в регионах собирают подписи за Виктора Бабарико

  • 15.06.2020, 22:41
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Как в регионах собирают подписи за Виктора Бабарико
фото с сайта: elections2020.spring96.org

В Верхнедвинске люди собрались на месте пикета еще до приезда инициативной группы политика.

Наблюдательница кампании «Правозащитники за свободный выборы» из Верхнедвинска Валентина Болбат проанализировала ход избирательной кампании в районе для «Весны».

Так, наблюдательница отмечает, что за последнюю неделю не состоялось ни одного заседания территориальной избирательной комиссии.

Тем временем решением исполкома в Верхнедвинском районе сформировано 26 участков для голосования. Но решение о местах размещения агитационных материалов и помещений для встреч с избирателями исполкомом еще не принято.

В районе работают несколько групп по сбору подписей за выдвижение кандидатов на пост президента.

Еще до приезда члена инициативной группы Виктора Бабарико из Глубокого на месте пикета уже собрались люди, желающие подписаться за выдвижение кандидата. Очередь из 15-17 человек была постоянной.

Валентина Болбат отмечает, что после начала работы пикета, на место приехала председатель ТИК Елена Зуй и член комиссии Анатолий Киселевич. Они проверили документы члена инициативной группы и уехали.

фото с сайта: elections2020.spring96.org
фото с сайта: elections2020.spring96.org

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