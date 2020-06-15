Жировки белорусов потяжелеют 15.06.2020, 22:49

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340 тысяч семей уже имеют долги по оплате коммуналки.

О том, сколько белорусы платят за коммунальные услуги из своего кошелька, а сколько «покрывает государство», рассказал новый министр ЖКХ Андрей Хмель, пишет kp.by.

- По итогам 2020 года мы прогнозируем, что в целом все жилищно-коммунальные услуги будут оплачиваться населением, то есть окупаться на уровне 83%, - отметил он.

Андрей Хмель отметил, что белорусы уже самостоятельно покрывают расходы на все коммунальные услуги, кроме отопления и подогрева воды. Выходит, жировки будут «тяжелеть» до тех пор, пока мы не выйдем на 100% оплаты отопления и горячей воды. Когда именно это случится, министр не сказал.

В 2016-м планировалось, что этой цифры мы должны достигнуть в 2018 году. Правда, в скором времени план скорректировали: полностью оплачивать мы должны были все, кроме горячей воды и отопления. И выйти к 2018 году на 85% оплаты коммуналки. Но не вышли - по данным Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), в 2018 году белорусы оплачивали 75,6% коммунальных услуг. В 2019-м эта цифра подросла лишь до 80,5%.

Часть белорусов игнорируют оплату жировок.

- С начала года было 340 тысяч лицевых счетов, - это чуть более 8%. Я не скажу, что это критическая сумма, но это и немало, потому что это десятки миллионов рублей, - отметил министр.

Что делают с теми, кто игнорирует эти обязательные платежи? Как пояснили в пресс-службе министерства ЖКХ, в таких случаях применяют две меры.

- Первая - это отключение коммунальных услуг, если задолженность превышает два расчетных периода. Вторая мера ответственности - это выселение из занимаемого помещения, - рассказали в пресс-службе ЖКХ.

Механизм выселения достаточно сложный и длительный, и выселить из квартиры могут только по решению суда. В суд на неплательщика коммунальники подают после того, как образовался долг за полгода. Изначально владельцу квартиры придет предупреждение, потом исковое заявление, затем состоится суд, который может дать отсрочку на выплаты, если на то будет уважительная причина. Если же суд не предоставляет отсрочку, а принимает решение о выселении, то квартиру или дом продадут с аукциона для того, чтобы погасить долги за коммуналку. А оставшиеся деньги либо вернут жильцу, либо, если позволяет сумма, купят на них другое жилье.