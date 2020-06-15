«Нет ни одной силы, которая бы победила сплоченный народ» 1 15.06.2020, 23:05

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Жители регионов настроены решительно.

Сегодня претендент на пост президента Беларуси Виктор Бабарико посетил пикет по сбору подписей в Бобруйске.

На пикет пришли сотник человек. У одного из них журналисты взяли интервью:

- Лукашенко вообще не имеет права занимать пост президента. Давно пора убрать его с поста и Ермошину тоже. Главу ЦИК должен назначать парламент, а не Лукашенко.

У нас нет свободного парламента. Все происходит по указке одного человека сверху. Остальное — показуха.

Лукашенко угробил полностью всю экономику. Квалифицированные учителя и врачи вынуждены на рынке подрабатывать. Это нормально?

Знаете, я думаю, что нет ни одной силы, которая бы победила сплоченный народ. Если Лукашенко опять «выиграет», то народ поднимется.