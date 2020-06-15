«Нет ни одной силы, которая бы победила сплоченный народ»1
- 15.06.2020, 23:05
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Жители регионов настроены решительно.
Сегодня претендент на пост президента Беларуси Виктор Бабарико посетил пикет по сбору подписей в Бобруйске.
На пикет пришли сотник человек. У одного из них журналисты взяли интервью:
- Лукашенко вообще не имеет права занимать пост президента. Давно пора убрать его с поста и Ермошину тоже. Главу ЦИК должен назначать парламент, а не Лукашенко.
У нас нет свободного парламента. Все происходит по указке одного человека сверху. Остальное — показуха.
Лукашенко угробил полностью всю экономику. Квалифицированные учителя и врачи вынуждены на рынке подрабатывать. Это нормально?
Знаете, я думаю, что нет ни одной силы, которая бы победила сплоченный народ. Если Лукашенко опять «выиграет», то народ поднимется.