Леонид Заико: Лукашенко лучше уйти 1 августа 13 16.06.2020, 7:33

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Леонид Заико

Фото: realt.by

Эта власть себя исчерпала.

Белорусские власти приняли решение о введении в «Белгазпромбанке» временной администрации. Ее руководителем назначена экс-глава Нацбанка Надежда Ермакова. Возможный кандидат в президенты Беларуси Виктор Бабарико, который на протяжении 20 лет руководил финансовым учреждением, назвал действия режима рейдерским захватом. Со специальным заявлением выступили и российские акционеры банка.

Какие последствия для белорусских властей будут иметь подобные действия?

Сайт Charter97.org поговорил с известным экономистом, руководителем аналитического центра «Стратегия» Леонидом Заико.

- Я внимательно посмотрел информацию на сайте «Белгазпромбанка», потом «газпромовские» сайты. Изучил исходные данные и схемы реализации бенефициаров этого банка. Там действительно по 49% у «Газпрома» и «Газпромбанка», а Беларусь к этой собственности не имеет практически никакого отношения. Это чисто иностранный банк.

С точки зрения права вмешательства во внутренние дела, это могут быть, скажем, форс-мажорные обстоятельства, связанные вообще со всей белорусской банковской системой. Но этого нет, ведь не было никакого заявления главы Нацбанка Павла Каллаура.

Что касается так называемого уголовного следа, то эти элементы могут носить только частный характер, обращенный к тем или иным персонам. В банках нет коллективной ответственности за то, что кто-то допускает неправомерные действия. С точки зрения содержательной, то есть защиты собственности и гарантии прав собственников, здесь полностью нарушены все международные и прочие правовые правила.

Что касается назначения женщины в возрасте 67 лет на пост главы правления банка (я ее специально не называю в знак уважения к ее почтенному возрасту), то никаких оснований для этого нет. В итоге все, что делается — достаточно сомнительный метод политической борьбы против одного из еще незарегистрированных кандидатов, а именно против Виктора Бабарико.

- Ограничится ли «Газпром» только заявлениями или будут какие-то более серьезные действия?

- «Газпром» уже серьезно действует. Лично я плачу «Газпрому» 126 долларов за тысячу кубометров газа. Тарифы на газ он не поднимет. Если прекратит поставки — я обижусь и смысла в этом нет. Есть другие инструменты, более серьезные, которые могут означать объявление финансовой войны. «Газпром» - мощная организация, может сделать опасные для Беларуси маневры.

Происходящее — политическая глупость руководства Беларуси. Во-первых, допущена ошибка теоретического плана — нельзя трогать то, что тебе не принадлежит. А во-вторых, даже если бы появился, скажем, какой-то человек, который хочет быть кандидатом в президенты и он является уголовником, то пожалуйста, ведь он еще не зарегистрирован. Все сводится к тому, что Бабарико был воспринят Лукашенко как личная угроза. Поэтому была сделана эта поспешная, неграмотная, культурно отсталая реакция.

- Почему Лукашенко решился на такую крупную ссору с Россией во время избирательной кампании?

- Конфликт должен быть. Я внимательно отслеживаю все риторические паузы и ударения в выступлениях Лукашенко. Хочу сказать, что уже допущены смысловые ошибки. Тут можно говорить не только о Лукашенко, он уже наговорил много и непрофессионально. Вот еще и про министра иностранных дел Беларуси скажу, который с удовлетворением оценил прибытие американской нефти, хотя это может быть и русская, и венесуэльская нефть. Ребята, вы вообще-то не на своих местах сидите. Надо понимать, что если ты военный переводчик, коим является Макей, то все смысловые нагрузки должны быть акцентированы очень внимательно.

В белорусском руководстве существуют трагические ошибки, которые приведут к еще большим последствиям, чем опасаются сегодняшние власти Беларуси.

Есть такое понятие «текстологическое пространство». Мои коллеги, серьезные ученые философы и экономисты, этим занимаются. По характеру текстологического пространства Беларуси, можно сказать, что это неадекватность поведения. Лукашенко - человек неадекватный, Макей - тоже.

У Лукашенко хорошая интуиция и он понимает, что тоже придет к 9 августа, как пришла когда-то Япония в 1945 году к этой дате. Почему Хиросима получила атомную бомбардировку? Когда японцы успешно напали на Перл-Харбор и вся Америка плакала и страдала, японские адмиралы и императоры решили провести парад победы в Хиросиме.

Это тоже напоминание белорусским властям. Ребята, надо было подумать, зачем вы на день бомбардировки Хиросимы голосование назначили. В какую балду вы играете? Вы хоть понимаете что-то в мировой истории? Весь ассоциативный ряд у вас укладывается или нет? Поэтому я и говорю о неадекватности.

Люди уже все понимают на инстинктивном уровне, поэтому хотят избавиться от этого руководства, поэтому белорусы выходят, стоят в очередях и записываются за кого угодно: за блогера, за лукашенковского помощника, за директора банка. Лукашенко все время разрушал политическое пространство, давил и уничтожал своих возможных конкурентов, не создал более-менее грамотно структуры политического равновесия и теперь получил по заслугам. Он боится того изображения в кривом зеркале, которое сам создал.

- Как бы вы оценили ситуацию в белорусской экономике? Справится ли правительство без внешних займов?

- Белорусская экономика без всяких внешних займов еще может функционировать. Кстати, она может функционировать и без нынешнего премьер-министра, и без самого Лукашенко. Даже будет это делать лучше, чем с ними.

Я был на одной международной конференции. Там мои коллеги экологи, химики, биологи пришли к замечательному выводу, что любое вмешательство человека, любая его деятельность, является опасной для земного шара, для жизни. Прозвучала такая мощная дефиниция. Точно также в белорусской экономике. Это настолько смешная вещь: ребята думают, будто они чем-то управляют, сидя в кабинетах, что они решают какие-то задачи по руководству страной. На самом деле, они только вредят.

Какие-то новые предприятия строить, гигантские фабрики в духе Маска — тоже нет смысла. Сигареты продавать на экспорт или в Россию «впиндюривать» молоко — так это уже тоже вчерашний день. Поэтому Лукашенко и властям лучше всего уйти к 1 августа в отставку. Думаю, они могли бы и по проспекту пройти с оркестром под «Прощание славянки», многие бы аплодировали. Я не вижу у них будущего, ребята уже сыграли свои песни.

- Претендент на пост президента Виктор Бабарико заявлял, что своими действиями власти только подтверждают те рейтинги, над которыми люди смеются в интернете и на улицах. Как вы считает, 3% — это реальный рейтинг Лукашенко сегодня?

- Я думаю, что власть себя исчерпала. Сколько ей доверяет? И Лукашенко, и все его окружение уже сами видят, что их история подходит к концу. Можно проводить любые социологическое исследования, можно смотреть на темпы роста экономики, можно смотреть на темпы роста доходов. Это уже, на мой взгляд, потеряло всякий смысл.

Достаточно было посмотреть, как реагирует Лукашенко на эту коронавирусную угрозу и стало понятно, что у него был ветеринарный подход. У него мышление на уровне лекций, которые читали по ветеринарии. Это уровень скотского подхода: 60% коров переболеет и все будет хорошо, стадо будет жить. Ошиблись, и шведы тоже ошиблись.

В политической полемике это действует образно. Но если мы говорим о цифрах в подходе экономическом и социумном, нынешняя белорусская власть уже даже на 1% не имеет права существования.