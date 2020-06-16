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Светлана Тихановская собрала 100 тысяч подписей

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  • 16.06.2020, 7:44
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Светлана Тихановская собрала 100 тысяч подписей
СВЕТЛАНА ТИХАНОВСКАЯ
ФОТО: ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ "СТРАНА ДЛЯ ЖИЗНИ"

Для их подачи в комиссии потенциальный кандидат в президенты совершит турне по городам Беларуси.

Светлана Тихановская собрала 100 тысяч подписей, необходимых для регистрации кандидатом в президенты. Об этом она сообщила tut.by.

— Подписи собраны, теперь нам надо поехать в разные города и комиссии и сдать их. Мы очень надеемся, что успеем физически их объехать и сдать. Это непросто, учитывая то, какое давление на нас оказывается, но мы очень постараемся это сделать, — сказала Тихановская.

Последний день подачи подписей в избирательные комиссии — 19 июня.

Напомним, с 24 мая на Комаровке собирались многолюдные очереди к пикетам Светланы Тихановской, а также к пикетам Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. 11 июня Светлана Тихановская заявила, что снимает свои пикеты по сбору подписей в Минске и областных городах на 12, 13 и 14 июня из-за опасения, что там могут состояться провокации в отношении сборщиков подписей.


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