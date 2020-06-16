Россия вступает в острую фазу противостояния Геннадий Гудков

16.06.2020, 7:52

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Геннадий Гудков

Борьба за новую страну требует ответа на один вопрос.

Коротко и тезисно о 1 июля, о так называемом "голосовании" за поправки в Конституцию РФ.

1) Это ничто иное, как антиконституционный государственный переворот, направленный на практически пожизненную УЗУРПАЦИЮ власти Владимиром Путиным. Это — аксиома, то есть истина, не требующая доказательств!

2) Вся процедура (см.п.1) незаконна изначально. Это не референдум, не плебесцит, даже не всеобщее голосование по известным, пусть и дурным, но правилам. Нет ни агитации за-против, ни наблюдения и контроля, да и сама процедура бессмысленна — послушное большинство Госдумы, Совета Федерации и региональных "парламентов" уже сказали свое подлое слово и обнуление вступило в силу. ("Аннушка уже разлила масло!") Вот почему объединяемся вокруг НЕПРИЗНАНИЯ как самого факта обнуления, так и процедуры и итогов голосования. "Царь — ненастоящий!"

3) Любая запятая в фразе "Голосовать нельзя бойкотировать!" бессмысленна, как и жаркие споры вокруг да около. Кремлевские мошенники и жулики, годами фальсифицирующие итоги всех голосований и вдохновенно врущие народу каждый день, не способны ни на что иное, кроме наперсточных махинаций. Придете Вы, проголосуете "нет" или не придете — итог известен заранее, ЦИ(Р)Ку дана команда нарисовать нужный результат. Мой старший сын Дмитрий пойдет и поставит свое нет (и я уважаю эту более активную гражданскую позицию!), но лично я эту позорную процедуру аннигиляции Конституции бойкотирую. Эти две точки зрения — бойкот или голосование "нет!" — в сложившейся безнадежной ситуации не противоречат, а лишь дополняют друг друга.

Главное — не голосовать "за", пусть вбрасывают, приписывают, подтасовывают и делают то, к чему они давно привыкли. Об объемах приписок и фальсификаций в Кремле примерно будут знать по-любому, это должно их расстроить, хотя бы чуть-чуть. Впрочем, Путин уже понимает, что потерял поддержку реального большинства населения, и его рейтинги продолжат падать. Именно поэтому он так активно вооружает личную Гвардию и дает силовикам все больше прав бесчинствовать по всей стране.

4) Второй объединяющий всех людей доброй воли лозунг — "Путин должен уйти!" Как максимум в 2024-м, еще лучше, если завтра: чем раньше он уйдет, тем больше шансов у России на мирный и спокойный возврат от надвигающейся диктатуры к нормальной демократии.

Будущее наше совсем не безоблачно. Потому что Россия благодаря бездарной, проворовавшейся и деградирующей власти, загнавшей страну в жесточайший кризис, в самое ближайшее время вступит в острую фазу противостояния режим-народ. Сколько продлится она, каков будет масштаб и жестокость репрессий и преследований, насколько массовыми окажутся гражданские протесты, в какое время раздадутся первые выстрелы по мирным манифестациям, каков будет ответ народа — мы с Вами этого пока не знаем.

И хотя чисто теоретически у Кремля все еще остается шанс избежать кровавых событий (это станет окончательной точкой невозврата), пока для реализации такого оптимистического сценария не видно ни одного признака, делающего его хоть в какой-то степени вероятным. Увы, наоборот, сегодня все заметнее активные и агрессивные приготовления режима к войне с собственным народом. Войне бессмысленной, жестокой, позорной и, в конечном итоге, проигрышной. Вот так любой правитель, получивший неограниченную и бесконтрольную власть, со временем превращается в страшного дракона, способного на долгие годы превратить в ад жизнь в огромной стране.

Очевидно, борьба за новую Россию будет долгой, сложной и, возможно, жертвенной. Ключевой вопрос "Что делать?" требует серьезного и детального обсуждения, и его пора начинать, поскольку условия в стране резко меняются. Конечно, безвыходных ситуаций не бывает, и, я уверен, мы найдем правильные и разумные общие решения. А сейчас объединяемся по пп. 1,2,4 и перестаем ломать копья по поводу "бойкот или голосование "нет". Нам потребуется еще много сил и умений в достижении компромиссов. Чтобы победить Дракона.

Геннадий Гудков, «Эхо Москвы»