Бобруйчанин на пикете Бабарико: Вижу, что перемены уже происходят, и хочу в этом участвовать 1 16.06.2020, 7:59

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Фото: svaboda.org

Жители города встречали политика аплодисментами.

Продолжаются поездки в наш город претендентов в кандидаты на высший государственный пост. В понедельник, 15 июня, в Бобруйске побывал Виктор Дмитриевич Бабарико . Пообщался с членами своей инициативной группы, ответил на вопросы горожан, пишет «Коммерческий курьер».

Приезд претендента анонсировался на 18.00. Задолго до этого времени на пятачке у Минской бани стали собираться люди. На площадке развернули свои подписные палатки сразу две инициативные группы – Цепкало и Бабарико. Очереди из подписантов выстроились примерно равные. «Пусть бы они объединились», – звучало в толпе как лейтмотив.

Виктор Бабарико вышел к бобруйчанам под аплодисменты. Вживую экс-банкир и возможный кандидат выглядит гораздо моложе, чем на мониторе. До того как начать общение, Виктор Дмитриевич надел маску (позже, правда, снял: так лучше слышно, при этом попросил держать дистанцию), перчатки на руках уже были. Желающие задать вопрос громко озвучивали темы, которые их интересуют.

Один из первых вопросов касался судьбы шинного:

– Если вы думаете, что я специалист в шинной отрасли, то ошибаетесь. Руководить страной должен менеджер, умеющий находить профессионалов в конкретной отрасли. У вас есть отличный пример – «Сябар» (пивоваренная компания. – Д. С.). Компания когда-то была государственной, но перешла в частные руки и показывает неплохие результаты.

Мостик от проблем города к общереспубликанским делам перекинул вопрос о языках.

– Мне нравится опыт Казахстана, – ответил Виктор Бабарико. – Там учат три языка – казахский, русский и английский. И эти языки там равны.

Высказал гость свое мнение и о проблеме безработицы и пенсионного возраста.

– Формирование спроса на рабочую силу должно предваряться условиями для развития малого и среднего бизнеса. У нас же пока считается, что лучше работать на большом предприятии и делать никому не нужную продукцию…

Что касается пенсионного возраста, то гость не стал обещать вернуть все «как было». Объяснил сложностями в экономике. «Но дальнейшее повышение планки не считаю целесообразным», – заметил претендент.

Свои вопросы гостю задал и «Коммерческий курьер». Один из них – о личной охране. Ответ был чисто бобруйским:

– Взгляните на себя. Вы представляете для меня угрозу? От кого мне охраняться?

Общение длилось 25 минут. Под аплодисменты Виктора Дмитриевича бобруйчане проводили до машины. Экс-банкир поехал на другие точки сбора подписей в нашем городе.

Гость уехал, но люди не расходились. Было видно, что общением бобруйчане остались довольны. Среди тех, кого мы попросили поделиться впечатлениями, – учащийся одного из колледжей Кирилл:

– Точное название говорить не буду. Хочу перемен, вижу, как они уже происходят, и хочу в этом участвовать.