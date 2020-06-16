Коронавирус бушует в Речицком доме-интернате 16.06.2020, 8:03

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ФОТО: REUTERS

Сотрудников перевели на вахтовый метод.

В Макановичском психоневрологическом доме-интернате для престарелых и инвалидов у 33 подопечных и 4 работников обнаружили коронавирус, сообщает информационный портал «Правда Гомель».

Руководитель дома-интерната Михаил Астапенко заявил, что ситуация контролируемая.

— 326 наших подопечных — инвалиды, пожилые люди, нуждающиеся в особом уходе, с хроническими заболеваниями. Поэтому было организовано ежедневное дежурство врача дома-интерната совместно с врачом центральной районной больницы даже в выходные. При необходимости пациентов госпитализируют, — сообщил он.

С 1 мая сотрудники переведены на вахтовый метод работы по 14 дней. Все работники перед вахтой проходят тестирование на коронавирус. В интернате измеряют всем температуру трижды в день, для сотрудников разработаны карты маршрутизации, чтобы развести потоки, организованы санитарные пропускные пункты, есть карантинные зоны. Из-за пандемии в учреждении запрещены посещения постояльцев родственниками и волонтерами.