Последнее лето «Саши 3 процента» 4 16.06.2020, 8:10

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Ситуация в стране дает нам реальный шанс на победу.

Никогда в истории Беларуси ненависть и презрение к «таракану» не доходило до нынешнего уровня. Это дает нам реальный шанс на победу с помощью по-настоящему массовых и продолжительных протестов по всей стране, говорится в комментарии к видеоролику на канале «Народная грамада».

Именно в таких тупиковых моментах, когда у власти есть только плохой и очень плохой вариант поведения, крушатся все авторитарные режимы. От диктаторов зависит лишь то, как это произойдет — добровольная отставка, «опрокидывающие» выборы, «бархатная» революция или что-то еще.

Массовый и продолжительный протест — это лом, против которого у диктаторов нет методов.