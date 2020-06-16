закрыть
16 июня 2020, вторник, 9:04
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Последнее лето «Саши 3 процента»

4
  • 16.06.2020, 8:10
  • 4,284
Последнее лето «Саши 3 процента»

Ситуация в стране дает нам реальный шанс на победу.

Никогда в истории Беларуси ненависть и презрение к «таракану» не доходило до нынешнего уровня. Это дает нам реальный шанс на победу с помощью по-настоящему массовых и продолжительных протестов по всей стране, говорится в комментарии к видеоролику на канале «Народная грамада».

Именно в таких тупиковых моментах, когда у власти есть только плохой и очень плохой вариант поведения, крушатся все авторитарные режимы. От диктаторов зависит лишь то, как это произойдет — добровольная отставка, «опрокидывающие» выборы, «бархатная» революция или что-то еще.

Массовый и продолжительный протест — это лом, против которого у диктаторов нет методов.


популярное за неделю

Мнение

Заслуживают восхищения люди, которые продолжают собирать подписи за Тихановскую и Бабарико
Заслуживают восхищения люди, которые продолжают собирать подписи за Тихановскую и Бабарико Андрей Санников
Как приблизить перемены: 4 простых шага
Как приблизить перемены: 4 простых шага Дмитрий Навоша
Первый шаг нужно сделать тебе
Первый шаг нужно сделать тебе Михаил Колтович
Свободу героям!
Свободу героям! «Европейская Беларусь»