закрыть
16 июня 2020, вторник, 9:04
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Американский удар по Кремлю

1
  • Иван Яковина, «Новое время»
  • 16.06.2020, 8:26
  • 3,886
Американский удар по Кремлю
Иван Яковина

Опубликован самый опасный для российских властей документ в истории.

Режим Владимира Путина прекратит существование уже в следующем 2021 году. Причем это должно произойти вне зависимости от того, какие именно процессы будут идти внутри самой России

Смертельный удар по системе, которая прогнила насквозь, нанесут американцы.

Я пришел к такому мнению, изучив ряд последних новостей и несколько документов Конгресса США от 2018 и 2019 годов. Конечно, мне скажут, что путинский режим хоронили уже сто раз, но он все еще на месте.

И я даже соглашусь. Это правда — его действительно хоронили, но он действительно все еще на прежнем месте. Но в этот раз ситуация сильно довольно необычная. И она практически не зависит от самого Путина.

Итак, поехали.

На этой неделе в Вашингтоне был опубликован доклад «Укрепление Америки и противодействие глобальным угрозам». Этот документ — плод деятельности Республиканского исследовательского комитета.

Это весьма влиятельная консервативная организация, в которую входят примерно 150 действующих конгрессменов-республиканцев. То есть это совсем не клуб пенсионеров, как, я видел, его пытались представить некоторые СМИ.

Составители документа назвали Россию, а также Китай и Иран «самыми агрессивными врагами Америки» и предложили ввести против них самые «жесткие санкции, когда-либо предложенные Конгрессом».

Китай и Иран я сейчас тут рассматривать не буду — оставим их на будущее. Но вот российский случай заслуживает отдельного и очень пристального внимания.

Два сценария

Авторы доклада обвиняют РФ в крайне агрессивной внешней политике и предлагают ввести против нее ряд мер ограничительного характера. Собственно, именно эти меры и способны привести к полному разрушению всей российской экономики.

Ожидается, что российский режим будет изменен по одному из двух сценариев.

Первый — условно зимбабвийский. Он означает, что режим демонтируют представители кремлевской элиты, напуганные безумием вождя, строительством нового железного занавеса и превращением самих себя то ли в северокорейских генералов, то ли в иранских аятолл.

Второй сценарий, скорее, румынский. Это народное восстание, вызванное крайней степенью обнищания и голода населения, лишенного какой-либо перспективы на будущее.

Оба этих варианта предусматривают уничтожение российской экономики в ее современном виде, а также изменение статуса руководителей российского государства.

Американские конгрессмены предлагают целый комплекс мер для осуществления двух этих задач.

Сначала, для разминки, политико-дипломатический пакет.

1. Составить доклад о том, как Россия пытается влиять на разные аспекты американской внутренней политики. Проще говоря, о вмешательстве РФ во внутренние дела США.

2. Проводить регулярные «финансовые учения», призванные показать, что США и их союзники готовы конфисковать и замораживать активы в ответ на агрессию со стороны РФ.

3. Объявлять противодействие российской агрессии главной темой всех саммитов НАТО.

4. Принять специальный закон о непризнании аннексии Крыма Россией.

5. Усилить боеготовность Грузии и ее оборонные возможности, приняв закон о поддержке этой страны.

6. Продолжать помощь Украине, добавив поставки противокорабельного оружия. (Чтобы исключить нападения на украинские корабли)

7. Продолжать поддержку Инициативы по обеспечению европейской безопасности (EDI). (Усиление американского военного присутствия в Европе).

Еще один важный момент. Конгрессмены призвали разработать стратегию обращения напрямую к российскому народу, минуя российские власти. Американцы хотят полностью разрушить монополию Путина на информацию. А точнее — на дезинформацию.

Звучит уже неплохо. Но самое главное в докладе — это призыв ко всему Конгрессу и администрации США принять и начать воплощать в жизнь так называемый закон DASKA.

Эта аббревиатура расшифровывается как Defending American Security from Kremlin Aggression Act. Защита американской безопасности от агрессии Кремля.

Вот это — очень серьезный документ, разработанный еще в 2018 году. Без преувеличения, это самый опасный для Кремля документ в истории. Фактически, это смертный приговор почти всему крупному российскому бизнесу.

Этот документ запросто можно назвать законом о завершении правления Владимира Путина. Если его примут, то нынешний режим либо очень сильно изменится, либо вовсе перестанет существовать.

Наказать и ослабить

У акта DASKA несколько пунктов или направлений. Но все они соединены общим смыслом: нужно жестко наказать и ослабить Кремль за его нехорошее поведение. Вот эти пункты.

Первый, бюрократический. Авторы законопроекта хотят собрать и «спаять» самые разные санкции против РФ в единую систему, в цельный и непротиворечивый пакет. Теперь это будут не отдельные меры по разным поводам, а единая политика США в отношении Москвы.

В законе предлагается создать в Госдепартаменте совместный с Минфином США орган, который станет следить за неукоснительным исполнением санкций. Он же будет принимать необходимые оперативные решения по разным сложным вопросам.

Рабочее название этой структуры — Sanctions Office, то есть «Санкционный отдел Госдепа».

Второй смысл законопроекта — банковский.

Законопроект фактически предписывает закрыть доступ к любым операциям с долларом США для крупнейших госбанков РФ, а также заморозить их активы.

Названия банков в законопроекте перечислены: Sberbank, VTB Bank, Gazprombank, Rosselkhozbank, Promsvyazbank, Vnesheconombank.

Тут надо отметить, что если какой-то банк не может проводить операции с долларом (главной резервной валютой мира), то это уже не банк, это что-то другое. Акции таких организаций тут же превратятся в мусор. Они ничего не могут и никому не нужны.

Вкладчики побегут выносить оттуда свои деньги. Их кредитные карточки перестанут работать. А поскольку эти банки — системообразующие, рухнет вся российская банковская сфера. Если называть вещи своими именами, это просто катастрофа.

Есть еще и третий, финансовый смысл DASKA!

Законопроект предписывает американским компаниям, банкам и частным лицам прекратить все операции с новым российским госдолгом. Это окончательно добьет российскую финансовую сферу.

И российским банкам, и российской власти старые долги отдавать как-то надо. Обычно они это делают, занимая новые средства на рынке.

Но когда это будет запрещено, то отдавать долг будет нечем. Итог — быстрое банкротство и смерть.

То же касается и государства. Чтобы не объявлять дефолт, придется запустить руку в золотовалютные запасы. А они на фоне пандемии и обвала нефтяных цен и так быстро сокращаются.

Дальше еще интереснее

Но это только начало.

Четвертый пункт акта: нефтегазовые санкции.

Авторы американского законопроекта предлагают наказывать и отлучать от работы в своей стране любые компании мира за участие в российских энергетических проектах стоимостью более $250 млн (это за пределами РФ) и более $1 млн в самой России.

Это означает — окончательный конец «Северному Потоку 2», да любым другим «потокам» — как строящимся, так и проектируемым.

Европейцам придется постепенно заменить российский импортный газ на американский. Главный рынок сбыта для уже сейчас убыточного «Газпрома» будет утерян надолго, если не навсегда.

Дальше: закон запретит кредитование и поставку оборудования и технологий российским газовикам и нефтяникам.

Это означает постепенную остановку российских добывающий мощностей. В самой России просто не производят технику, которая нужна для добычи все более сложной нефти.

Понимаете, что происходит следом?

Кредитных денег не будет. Банки — долопаются, у государства карманы пустые. При этом американские санкции будут быстро и надежно губить нефтегазовый сектор — главный источник валюты в РФ.

Удушение Кремля будет финансовым, инфраструктурным и технологическим.

Но и это еще не конец. Есть еще и пятый пункт. Персональный!

Директору национальной разведки США законопроект поручает начать усиленные поиски личных богатств Владимира Путина и членов его семьи и друзей, включая всяких там виолончелистов Ролдугиных.

Информация о наворованных богатствах будет публиковаться, а сами эти денежки — изыматься. Тем более, Путин наверняка будет говорить: «Это не мои миллиарды!». Ну раз не твои, то заберем себе. Никаких проблем.

Американский минфин должен будет уточнить так называемый «Кремлевский список» олигархов, генералов, чиновников и пропагандистов, подпадающих под американские санкции.

Многие российские богачи очень боятся, что их имена есть в закрытой части списка. Там тысячи фамилий тех, кто в случае принятия закона окажутся невыездными из России.

Вот, будем надеяться, что не зря боятся. По-хорошему, этих людей вообще надо от Запада отлучить. И их родственников — жен, детей и родителей тоже.

Этот «Кремлевский список» будет существенно расширен за счет людей, поддержавших оккупацию Крыма, войну в Сирии и Ливии. А это практически вся российская элита.

Более того. Говорят, что туда даже Медведчук попал.

Вишенка на торте

Ну, а пока последний, шестой пункт. Настоящая «Вишенка на торте»!

Если закон будет принят, Госдепартамент США обязан будет рассмотреть вопрос о признании России государством — спонсором терроризма.

Когда это произойдет, то все те санкции, которые я описал выше, покажутся лишь детскими шалостями. В этом случае американцы запретят всему миру вообще любые контакты с Россией.

Дело дойдет вплоть до отключения системы SWIFT, закрытия посольства и запрета на прямое авиасообщение между США и Россией.

Это вот уже санкционный уровень Ирана, где в разных городах постоянно начинаются голодные бунты.

В 2018 году я предположил, что этот закон будет принят в течение одного года. Но этого не случилось. Дело в том, что категорически против его принятия выступил главный друг Владимира Путина в США — президент Дональд Трамп.

Беспрецедентно жесткое письмо

Президент США почти два года фактически запрещал республиканцам в Сенате даже обсуждать этот законопроект.

В результате Профильный комитет сената США по международным отношениям одобрил этот документ лишь в декабре прошлого года! Его даже успели передать в Сенат для вынесения на голосование.

Но, как пишет The Daily Beast, из Белого дома вдруг пришло «беспрецедентно жесткое» письмо с требованием отменить голосование по ДАСКА.

Трамп дал понять, что считает санкции против РФ неоправданно жесткими и неадекватными.

В письме сказано: «Целью этого законопроекта видится создание повода для изначального признания России виновной». Проще говоря, Трамп Россию виновной не считает и портить отношения с нею таким способом не хочет.

Кстати, новость о том, что Дональд Трамп фактически спас режим Владимира Путина от быстрого уничтожения прошла почти незамеченной. Дело в том, что в США в это время в самом разгаре был процесс импичмента президента.

Поэтому незначительная бюрократическая процедура в сенатском комитете по международным делам тогда мало кого заинтересовала. Я ее, например, пропустил. Но сейчас вот изучал вопрос и наткнулся на новость о том, как Трамп Путина спас.

Причем именно тогда, когда судьба самого Трампа висела на волоске из-за импичмента. Это удивительное совпадение, как мне кажется!

Трамп же дал сенаторам понять, что считает законопроект «ненужным», проблематичным с точки зрения соответствия американской Конституции, слишком широким, не сфокусированным.

Кроме того, президент США объявил, что DASKA лишает его администрацию гибкости при введении санкций из-за их обязательного (а не опционального) характера.

В общем, Трамп практически похоронил самый страшный для Путина законопроект. Потом он победил по делу об импичменте, консолидировал власть, потом начался Covid-19, потом экономический кризис и расовые беспорядки.

Казалось, что о DASKA все забыли. Но, к счастью, сейчас выяснилось, что это не так.

Конгрессмены-республиканцы о законе помнят. И это — очень хорошие новости.

Объясню, почему.

Путин виноват

Если кто-то и может помешать принятию этого закона, так это Трамп и его однопартийцы. В Сенате в декабре именно это и случилось. Сенаторы-республиканцы наверняка хотели пнуть Путина, но боялись гнева своего вожака — Трампа.

Демократы же с дикой радостью проголосуют за уничтожение Владимира Путина, так как они не без оснований именно его винят в помощи Трампу в 2016 году. По мнению демократов, это Путин взломал почту Хиллари Клинтон и предоставил Трампу оружие для борьбы с ней.

При первой же возможности они с удовольствием отомстят Путину за вмешательство 2016 года. Но для этого нужно избавиться от главного друга и защитника российского президента в США — от Дональда Трампа.

В самом начале года у многих, включая меня, были очень большие сомнения, что сонный, вялый и неадекватный Джо Байден сумеет одолеть Дональда Трампа.

Однако сейчас, на фоне расовых волнений, демократ уверенно идет в отрыв. Он уже опережает действующего президента на 14%, и показатели продолжают расти.

В случае если Байден все-таки победит, то DASKA будет принят незамедлительно. Думаю, месть демократов будет холодной, жестокой и безжалостной.

Россия сейчас попытается делать все возможное и невозможное, чтобы не допустить победы кандидата от Демократической партии.

Мы уже видели, как через российских агентов в Украине в прессу вбрасывался компромат на Байдена. Но, уверен, это еще только цветочки, ягодки будут поближе к ноябрю.

Впрочем, нервозность в Москве проявляется уже сейчас. Пресс-атташе МИД России Мария Захарова уже заявила, что опубликованный в Вашингтоне доклад — это очередное проявление русофобии, которым никого не удивить.

Я уже давно заметил, что если Кремль по-настоящему чего-то боится, то обязательно называет это что-то «русофобией». Вот это именно тот случай.

Сам Путин публично объявил, что считает американский законопроект о санкциях «нелегитимным» с точки зрения международного права.

Бывший премьер Медведев заявил, что в случае принятия санкции запустят экономическую войну.

Насчет «экономической войны» он был прав лишь отчасти. Это будет не война, а выстрел в сердце российской экономики.

Почти сразу после введения санкций умрут российские банки, за ними нефтегазовый сектор, а потом и вся остальная экономика. Жить под санкциями долго, как СССР, у путинской России не получится. Там была своя довольно сильная наука, своя промышленность и даже своя культура. В нынешней России своя только нефть. Все остальное — импортное.

Лидеры СССР реально, а не понарошку угрожали Западу. Они не хранили свои деньги в Швейцарии, они не ездили лечиться в США и не учили своих детей в английских школах. У них даже яхты стояли в Ленинграде и Одессе, а не в Каннах и Ницце.

При этом сами российские миллионеры и миллиардеры не позволят Путину начать реальную, горячую войну с Западом, где хранятся все их богатства. Это не Грузия и не Украина, где ничего ценного для них нет.

США, Франция и Великобритания для современного российского генерала, чиновника и олигарха намного более родные и даже братские страны, чем весь бывший СССР.

И он обязательно будет сражаться за эти страны, а также за свое место в них

Честно говоря, в народную революцию против Путина по румынскому сценарию я не очень верю. Власть, напуганная цветными революциями, очень хорошо к такому сценарию готова. Людям просто не дадут собраться в центре Москвы.

Поэтому самым реалистичным вариантом смены власти в России пока остается дворцовый переворот по примеру Зимбабве. Там бывший уже президент Роберт Мугабе десятилетиями устраивал элиту, поскольку аккуратно заботился о ее интересах.

Но как только он перестал это делать, его тут же снесли с трона, несмотря на все прошлые заслуги, 40 лет правления и статус народного героя. Просто Мугабе решил, что он лично важнее коллектива, что коллектив за него потерпит. А это оказалось не так.

Если Байден пример DASKA, то что-то аналогичное может случиться и в России. Оказавшись вообще без денег под западными санкциями, Путин неизбежно начнет грабить своих приближенных, так как деньги надо где-то брать, а у народа ковид-19 уже сожрал все сбережения.

Три миллиона полицейских, эфэсбэшников, прокурорских, росгвардейцев и других силовиков сами себя кормить не будут! И вот этот грабеж своих же неизбежно приведет к бунту на корабле.

Когда в России произойдет переворот или революция, я, естественно сказать, не могу. Но если Байден станет президентом, но в ближайшие полгода своего правления он наверняка примет DASKA. После этого еще несколько месяцев санкций — и вуаля!

К новому 2022 году в России будет уже новая власть.

Если честно, я был уверен, что это произойдет еще в 2019 году. Однако очень недооценил степень дружбы и взаимной выручки между Трампом и Путиным, которые помогли друг другу с импичментом и санкциями соответственно. Поэтому теперь всем тем, кто надеется на переворот в России и появление там нового президента, придется всей душой болеть за победу в США Джозефа Байдена.

Если он станет президентом, то дни Владимира Путина как президента РФ, будут уже сочтены.

Иван Яковина, «Новое время»


популярное за неделю

Мнение

Заслуживают восхищения люди, которые продолжают собирать подписи за Тихановскую и Бабарико
Заслуживают восхищения люди, которые продолжают собирать подписи за Тихановскую и Бабарико Андрей Санников
Как приблизить перемены: 4 простых шага
Как приблизить перемены: 4 простых шага Дмитрий Навоша
Первый шаг нужно сделать тебе
Первый шаг нужно сделать тебе Михаил Колтович
Свободу героям!
Свободу героям! «Европейская Беларусь»