Американский удар по Кремлю 1 Иван Яковина, «Новое время»

16.06.2020, 8:26

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Иван Яковина

Опубликован самый опасный для российских властей документ в истории.

Режим Владимира Путина прекратит существование уже в следующем 2021 году. Причем это должно произойти вне зависимости от того, какие именно процессы будут идти внутри самой России

Смертельный удар по системе, которая прогнила насквозь, нанесут американцы.

Я пришел к такому мнению, изучив ряд последних новостей и несколько документов Конгресса США от 2018 и 2019 годов. Конечно, мне скажут, что путинский режим хоронили уже сто раз, но он все еще на месте.

И я даже соглашусь. Это правда — его действительно хоронили, но он действительно все еще на прежнем месте. Но в этот раз ситуация сильно довольно необычная. И она практически не зависит от самого Путина.

Итак, поехали.

На этой неделе в Вашингтоне был опубликован доклад «Укрепление Америки и противодействие глобальным угрозам». Этот документ — плод деятельности Республиканского исследовательского комитета.

Это весьма влиятельная консервативная организация, в которую входят примерно 150 действующих конгрессменов-республиканцев. То есть это совсем не клуб пенсионеров, как, я видел, его пытались представить некоторые СМИ.

Составители документа назвали Россию, а также Китай и Иран «самыми агрессивными врагами Америки» и предложили ввести против них самые «жесткие санкции, когда-либо предложенные Конгрессом».

Китай и Иран я сейчас тут рассматривать не буду — оставим их на будущее. Но вот российский случай заслуживает отдельного и очень пристального внимания.

Два сценария

Авторы доклада обвиняют РФ в крайне агрессивной внешней политике и предлагают ввести против нее ряд мер ограничительного характера. Собственно, именно эти меры и способны привести к полному разрушению всей российской экономики.

Ожидается, что российский режим будет изменен по одному из двух сценариев.

Первый — условно зимбабвийский. Он означает, что режим демонтируют представители кремлевской элиты, напуганные безумием вождя, строительством нового железного занавеса и превращением самих себя то ли в северокорейских генералов, то ли в иранских аятолл.

Второй сценарий, скорее, румынский. Это народное восстание, вызванное крайней степенью обнищания и голода населения, лишенного какой-либо перспективы на будущее.

Оба этих варианта предусматривают уничтожение российской экономики в ее современном виде, а также изменение статуса руководителей российского государства.

Американские конгрессмены предлагают целый комплекс мер для осуществления двух этих задач.

Сначала, для разминки, политико-дипломатический пакет.

1. Составить доклад о том, как Россия пытается влиять на разные аспекты американской внутренней политики. Проще говоря, о вмешательстве РФ во внутренние дела США.

2. Проводить регулярные «финансовые учения», призванные показать, что США и их союзники готовы конфисковать и замораживать активы в ответ на агрессию со стороны РФ.

3. Объявлять противодействие российской агрессии главной темой всех саммитов НАТО.

4. Принять специальный закон о непризнании аннексии Крыма Россией.

5. Усилить боеготовность Грузии и ее оборонные возможности, приняв закон о поддержке этой страны.

6. Продолжать помощь Украине, добавив поставки противокорабельного оружия. (Чтобы исключить нападения на украинские корабли)

7. Продолжать поддержку Инициативы по обеспечению европейской безопасности (EDI). (Усиление американского военного присутствия в Европе).

Еще один важный момент. Конгрессмены призвали разработать стратегию обращения напрямую к российскому народу, минуя российские власти. Американцы хотят полностью разрушить монополию Путина на информацию. А точнее — на дезинформацию.

Звучит уже неплохо. Но самое главное в докладе — это призыв ко всему Конгрессу и администрации США принять и начать воплощать в жизнь так называемый закон DASKA.

Эта аббревиатура расшифровывается как Defending American Security from Kremlin Aggression Act. Защита американской безопасности от агрессии Кремля.

Вот это — очень серьезный документ, разработанный еще в 2018 году. Без преувеличения, это самый опасный для Кремля документ в истории. Фактически, это смертный приговор почти всему крупному российскому бизнесу.

Этот документ запросто можно назвать законом о завершении правления Владимира Путина. Если его примут, то нынешний режим либо очень сильно изменится, либо вовсе перестанет существовать.

Наказать и ослабить

У акта DASKA несколько пунктов или направлений. Но все они соединены общим смыслом: нужно жестко наказать и ослабить Кремль за его нехорошее поведение. Вот эти пункты.

Первый, бюрократический. Авторы законопроекта хотят собрать и «спаять» самые разные санкции против РФ в единую систему, в цельный и непротиворечивый пакет. Теперь это будут не отдельные меры по разным поводам, а единая политика США в отношении Москвы.

В законе предлагается создать в Госдепартаменте совместный с Минфином США орган, который станет следить за неукоснительным исполнением санкций. Он же будет принимать необходимые оперативные решения по разным сложным вопросам.

Рабочее название этой структуры — Sanctions Office, то есть «Санкционный отдел Госдепа».

Второй смысл законопроекта — банковский.

Законопроект фактически предписывает закрыть доступ к любым операциям с долларом США для крупнейших госбанков РФ, а также заморозить их активы.

Названия банков в законопроекте перечислены: Sberbank, VTB Bank, Gazprombank, Rosselkhozbank, Promsvyazbank, Vnesheconombank.

Тут надо отметить, что если какой-то банк не может проводить операции с долларом (главной резервной валютой мира), то это уже не банк, это что-то другое. Акции таких организаций тут же превратятся в мусор. Они ничего не могут и никому не нужны.

Вкладчики побегут выносить оттуда свои деньги. Их кредитные карточки перестанут работать. А поскольку эти банки — системообразующие, рухнет вся российская банковская сфера. Если называть вещи своими именами, это просто катастрофа.

Есть еще и третий, финансовый смысл DASKA!

Законопроект предписывает американским компаниям, банкам и частным лицам прекратить все операции с новым российским госдолгом. Это окончательно добьет российскую финансовую сферу.

И российским банкам, и российской власти старые долги отдавать как-то надо. Обычно они это делают, занимая новые средства на рынке.

Но когда это будет запрещено, то отдавать долг будет нечем. Итог — быстрое банкротство и смерть.

То же касается и государства. Чтобы не объявлять дефолт, придется запустить руку в золотовалютные запасы. А они на фоне пандемии и обвала нефтяных цен и так быстро сокращаются.

Дальше еще интереснее

Но это только начало.

Четвертый пункт акта: нефтегазовые санкции.

Авторы американского законопроекта предлагают наказывать и отлучать от работы в своей стране любые компании мира за участие в российских энергетических проектах стоимостью более $250 млн (это за пределами РФ) и более $1 млн в самой России.

Это означает — окончательный конец «Северному Потоку 2», да любым другим «потокам» — как строящимся, так и проектируемым.

Европейцам придется постепенно заменить российский импортный газ на американский. Главный рынок сбыта для уже сейчас убыточного «Газпрома» будет утерян надолго, если не навсегда.

Дальше: закон запретит кредитование и поставку оборудования и технологий российским газовикам и нефтяникам.

Это означает постепенную остановку российских добывающий мощностей. В самой России просто не производят технику, которая нужна для добычи все более сложной нефти.

Понимаете, что происходит следом?

Кредитных денег не будет. Банки — долопаются, у государства карманы пустые. При этом американские санкции будут быстро и надежно губить нефтегазовый сектор — главный источник валюты в РФ.

Удушение Кремля будет финансовым, инфраструктурным и технологическим.

Но и это еще не конец. Есть еще и пятый пункт. Персональный!

Директору национальной разведки США законопроект поручает начать усиленные поиски личных богатств Владимира Путина и членов его семьи и друзей, включая всяких там виолончелистов Ролдугиных.

Информация о наворованных богатствах будет публиковаться, а сами эти денежки — изыматься. Тем более, Путин наверняка будет говорить: «Это не мои миллиарды!». Ну раз не твои, то заберем себе. Никаких проблем.

Американский минфин должен будет уточнить так называемый «Кремлевский список» олигархов, генералов, чиновников и пропагандистов, подпадающих под американские санкции.

Многие российские богачи очень боятся, что их имена есть в закрытой части списка. Там тысячи фамилий тех, кто в случае принятия закона окажутся невыездными из России.

Вот, будем надеяться, что не зря боятся. По-хорошему, этих людей вообще надо от Запада отлучить. И их родственников — жен, детей и родителей тоже.

Этот «Кремлевский список» будет существенно расширен за счет людей, поддержавших оккупацию Крыма, войну в Сирии и Ливии. А это практически вся российская элита.

Более того. Говорят, что туда даже Медведчук попал.

Вишенка на торте

Ну, а пока последний, шестой пункт. Настоящая «Вишенка на торте»!

Если закон будет принят, Госдепартамент США обязан будет рассмотреть вопрос о признании России государством — спонсором терроризма.

Когда это произойдет, то все те санкции, которые я описал выше, покажутся лишь детскими шалостями. В этом случае американцы запретят всему миру вообще любые контакты с Россией.

Дело дойдет вплоть до отключения системы SWIFT, закрытия посольства и запрета на прямое авиасообщение между США и Россией.

Это вот уже санкционный уровень Ирана, где в разных городах постоянно начинаются голодные бунты.

В 2018 году я предположил, что этот закон будет принят в течение одного года. Но этого не случилось. Дело в том, что категорически против его принятия выступил главный друг Владимира Путина в США — президент Дональд Трамп.

Беспрецедентно жесткое письмо

Президент США почти два года фактически запрещал республиканцам в Сенате даже обсуждать этот законопроект.

В результате Профильный комитет сената США по международным отношениям одобрил этот документ лишь в декабре прошлого года! Его даже успели передать в Сенат для вынесения на голосование.

Но, как пишет The Daily Beast, из Белого дома вдруг пришло «беспрецедентно жесткое» письмо с требованием отменить голосование по ДАСКА.

Трамп дал понять, что считает санкции против РФ неоправданно жесткими и неадекватными.

В письме сказано: «Целью этого законопроекта видится создание повода для изначального признания России виновной». Проще говоря, Трамп Россию виновной не считает и портить отношения с нею таким способом не хочет.

Кстати, новость о том, что Дональд Трамп фактически спас режим Владимира Путина от быстрого уничтожения прошла почти незамеченной. Дело в том, что в США в это время в самом разгаре был процесс импичмента президента.

Поэтому незначительная бюрократическая процедура в сенатском комитете по международным делам тогда мало кого заинтересовала. Я ее, например, пропустил. Но сейчас вот изучал вопрос и наткнулся на новость о том, как Трамп Путина спас.

Причем именно тогда, когда судьба самого Трампа висела на волоске из-за импичмента. Это удивительное совпадение, как мне кажется!

Трамп же дал сенаторам понять, что считает законопроект «ненужным», проблематичным с точки зрения соответствия американской Конституции, слишком широким, не сфокусированным.

Кроме того, президент США объявил, что DASKA лишает его администрацию гибкости при введении санкций из-за их обязательного (а не опционального) характера.

В общем, Трамп практически похоронил самый страшный для Путина законопроект. Потом он победил по делу об импичменте, консолидировал власть, потом начался Covid-19, потом экономический кризис и расовые беспорядки.

Казалось, что о DASKA все забыли. Но, к счастью, сейчас выяснилось, что это не так.

Конгрессмены-республиканцы о законе помнят. И это — очень хорошие новости.

Объясню, почему.

Путин виноват

Если кто-то и может помешать принятию этого закона, так это Трамп и его однопартийцы. В Сенате в декабре именно это и случилось. Сенаторы-республиканцы наверняка хотели пнуть Путина, но боялись гнева своего вожака — Трампа.

Демократы же с дикой радостью проголосуют за уничтожение Владимира Путина, так как они не без оснований именно его винят в помощи Трампу в 2016 году. По мнению демократов, это Путин взломал почту Хиллари Клинтон и предоставил Трампу оружие для борьбы с ней.

При первой же возможности они с удовольствием отомстят Путину за вмешательство 2016 года. Но для этого нужно избавиться от главного друга и защитника российского президента в США — от Дональда Трампа.

В самом начале года у многих, включая меня, были очень большие сомнения, что сонный, вялый и неадекватный Джо Байден сумеет одолеть Дональда Трампа.

Однако сейчас, на фоне расовых волнений, демократ уверенно идет в отрыв. Он уже опережает действующего президента на 14%, и показатели продолжают расти.

В случае если Байден все-таки победит, то DASKA будет принят незамедлительно. Думаю, месть демократов будет холодной, жестокой и безжалостной.

Россия сейчас попытается делать все возможное и невозможное, чтобы не допустить победы кандидата от Демократической партии.

Мы уже видели, как через российских агентов в Украине в прессу вбрасывался компромат на Байдена. Но, уверен, это еще только цветочки, ягодки будут поближе к ноябрю.

Впрочем, нервозность в Москве проявляется уже сейчас. Пресс-атташе МИД России Мария Захарова уже заявила, что опубликованный в Вашингтоне доклад — это очередное проявление русофобии, которым никого не удивить.

Я уже давно заметил, что если Кремль по-настоящему чего-то боится, то обязательно называет это что-то «русофобией». Вот это именно тот случай.

Сам Путин публично объявил, что считает американский законопроект о санкциях «нелегитимным» с точки зрения международного права.

Бывший премьер Медведев заявил, что в случае принятия санкции запустят экономическую войну.

Насчет «экономической войны» он был прав лишь отчасти. Это будет не война, а выстрел в сердце российской экономики.

Почти сразу после введения санкций умрут российские банки, за ними нефтегазовый сектор, а потом и вся остальная экономика. Жить под санкциями долго, как СССР, у путинской России не получится. Там была своя довольно сильная наука, своя промышленность и даже своя культура. В нынешней России своя только нефть. Все остальное — импортное.

Лидеры СССР реально, а не понарошку угрожали Западу. Они не хранили свои деньги в Швейцарии, они не ездили лечиться в США и не учили своих детей в английских школах. У них даже яхты стояли в Ленинграде и Одессе, а не в Каннах и Ницце.

При этом сами российские миллионеры и миллиардеры не позволят Путину начать реальную, горячую войну с Западом, где хранятся все их богатства. Это не Грузия и не Украина, где ничего ценного для них нет.

США, Франция и Великобритания для современного российского генерала, чиновника и олигарха намного более родные и даже братские страны, чем весь бывший СССР.

И он обязательно будет сражаться за эти страны, а также за свое место в них

Честно говоря, в народную революцию против Путина по румынскому сценарию я не очень верю. Власть, напуганная цветными революциями, очень хорошо к такому сценарию готова. Людям просто не дадут собраться в центре Москвы.

Поэтому самым реалистичным вариантом смены власти в России пока остается дворцовый переворот по примеру Зимбабве. Там бывший уже президент Роберт Мугабе десятилетиями устраивал элиту, поскольку аккуратно заботился о ее интересах.

Но как только он перестал это делать, его тут же снесли с трона, несмотря на все прошлые заслуги, 40 лет правления и статус народного героя. Просто Мугабе решил, что он лично важнее коллектива, что коллектив за него потерпит. А это оказалось не так.

Если Байден пример DASKA, то что-то аналогичное может случиться и в России. Оказавшись вообще без денег под западными санкциями, Путин неизбежно начнет грабить своих приближенных, так как деньги надо где-то брать, а у народа ковид-19 уже сожрал все сбережения.

Три миллиона полицейских, эфэсбэшников, прокурорских, росгвардейцев и других силовиков сами себя кормить не будут! И вот этот грабеж своих же неизбежно приведет к бунту на корабле.

Когда в России произойдет переворот или революция, я, естественно сказать, не могу. Но если Байден станет президентом, но в ближайшие полгода своего правления он наверняка примет DASKA. После этого еще несколько месяцев санкций — и вуаля!

К новому 2022 году в России будет уже новая власть.

Если честно, я был уверен, что это произойдет еще в 2019 году. Однако очень недооценил степень дружбы и взаимной выручки между Трампом и Путиным, которые помогли друг другу с импичментом и санкциями соответственно. Поэтому теперь всем тем, кто надеется на переворот в России и появление там нового президента, придется всей душой болеть за победу в США Джозефа Байдена.

Если он станет президентом, то дни Владимира Путина как президента РФ, будут уже сочтены.

Иван Яковина, «Новое время»