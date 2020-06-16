Бабарико - белорусам: Все деньги в государстве - это ваши деньги 1 16.06.2020, 8:31

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Фото: babruysk.by

Политик рассказал жителям Бобруйска о том, как новая власть будет проводить экономические реформы.

В Бобруйске вечером 15 июня пикет по сбору подписей посетил претендент в кандидаты в президенты Беларуси – Виктор Бабарико. На углу улиц Минской и Октябрьской, возле городской бани, по этому поводу собралось около 300 человек, сообщает «Бобруйский курьер».

В 18 часов к собравшимся подъехал Виктор Бабарико со своими помощниками. Бобруйчане встретили его овацией, аплодисменты не раз звучали и в ходе его 25-минутного выступления, ответов на вопросы бобруйчан. Обращаясь к горожанам, он отметил, что Бобруйск – не чужой для него город, что в то время, когда он руководил «Белгазпромбанком», здесь находился его филиал. Экс-банкир также подчеркнул, что знает, что бобруйчане гордятся своим городом, считают его особенным, имея на это все основания.

Виктор Дмитриевич отметил, что сегодня нагнетается много страстей по поводу изменений, которые должны происходить в стране:

– Во-первых, мы все должны помнить, что в государстве не бывает государственных денег. Все деньги – это деньги людей, ваши налоги, которые вы выплачиваете! Это очень важно!.. Поэтому пенсию платит не кто-то персонально. Пенсия выплачивается уполномоченными структурами государства, и никто не имеет права говорить, что государство – это я!.. Во-вторых, любое предложение, которое исходит от нас, будет опираться на недопущение ухудшения сегодняшнего положения. Оно никоим образом не хорошее, но говорить, что придет кто-то другой, начнет реформы, и станет еще хуже – это неправда.

– Правда состоит в том, – продолжил Виктор Бабарико, – что каждый из нас, выходя из квартиры, сталкивается с тем, что видит в стране реальный бардак, видит реальную ситуацию. И обманывать нас, говоря, что в стране все хорошо, это значит – обманывать свой народ… Мы все понимаем, что главное – это движение вверх. И я искренне хочу, чтобы 31 декабря, когда вы включаете телевизор, не слышали бы там, что следующий год будет еще тяжелее, хуже, чем предыдущий. Чтобы следующий год, хоть немного, но был лучше.

Отвечая на вопрос о возможном будущем бобруйского гиганта – ОАО «Белшина», Бабарико ответил:

– Если вы считаете, что я – специалист в шинной промышленности, то вы ошибаетесь. Если вам нужен президент, который – лучший медик, лучший танцор, лучший шинник, то это точно не ко мне. Я – менеджер, тот человек, который умеет находить профессионалов, выбирать из умных – самых умных, ставить им задачи и спрашивать результат. Но принципы реформирования любого предприятия, а не только шинного комбината, просты. Нужно делать анализ производства, технологического процесса с точки зрения самой продукции, рынков сбыта. После этого нужно смотреть, что можно изменить. И только в конце, когда мы видим, что, к примеру, необходимо роботизировать производство, при котором высвобождается определенное количество людей, сперва нужно создать рабочие места… Ни одно реформирование не делается ради реформирования, а ради повышения эффективности.

Виктор Бабарико сказал, что целью его приезда было частичное завершение сбора подписей и мотивация членов инициативной группы и волонтеров на активное продолжение работы в оставшиеся дни кампании. Претендент в кандидаты извинился, что встреча оказалась короткой, и сказал, что еще минимум дважды собирается посетить наш город. А в этот летний вечер часть собранных подписей он вместе с членами своей инициативной группы собирался успеть сдать по назначению в соответствии с установленным порядком.

Люди еще некоторое время не расходились: кто-то общался между собой на животрепещущие темы, большая часть их выстроились в три очереди, подписываясь не только за Виктора Бабарико, но и за Светлану Тихановскую и Валерия Цепкало – пикеты этих инициативных групп разместились здесь же.